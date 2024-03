In jedem Fall dürfte die Erweiterung der Kurzvideos um diese Link-Integration für Creator eine gute Nachricht sein. Womöglich macht Meta künftig sogar externe Links in Reels zur Option. Immerhin hat der Social-Media-Konzern Links in Reels (zu Produkten und Websites) als potentielles exklusives Feature in den Raum gestellt, um mehr Meta Verified-Abonnent:innen zu gewinnen. Bei einer Umfrage zum Thema Meta Verified wurde die Option zum Integrieren von acht derartigen Links pro Monat in Erwägung gezogen.

Der Reels-Bereich auf Instagram und Facebook genießt bei Meta höchste Priorität. Das betonte Meta CEO Mark Zuckerberg nicht zuletzt im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023:

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps. The biggest opportunity 4 going forward is unifying our recommendations systems across Reels and other types of video. That will help people discover the best content across our systems no matter what format it’s in.