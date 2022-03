Das eigene Profil können Instagram User schon seit Längerem per QR Code teilen. Nun testet die Plattform ein Feature, welches auch das Teilen einzelner Posts mit einem QR Code ermöglicht.

In den vergangenen zwei Jahren waren QR Codes allgegenwärtig. Der Impfstatus wird per QR Code überprüft, auch das Einchecken in Restaurants per Scan gehörte eine Zeit lang zum Alltag. Sogar das Menü wird immer häufiger mithilfe eines QR Codes statt physischer Speisekarte präsentiert. Nun hat Instagram eine Funktion eingeführt, mit der wohl dennoch die wenigsten gerechnet haben: Das Teilen von Posts per QR Code.

QR Code für Posts statt Profil

Bereits im August 2020 führte die Plattform ein Feature ein, welches es Usern ermöglichte, einen QR Code für ihren Account zu erstellen. Dieser kann nach Belieben digital geteilt oder auch ausgedruckt werden und führt direkt zum Profil des Users. Insbesondere für Unternehmen besteht hierin eine praktische Möglichkeit, für mehr Traffic zu sorgen.

Der aktuelle Test der Plattform bezieht sich hingegen auf das Teilen einzelner Posts. Wie Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi in einem Screenshot auf Twitter zeigt, können Nutzer:innen nach dem Klick auf „Share to“ auswählen, den Post mit einem QR Code zu teilen.