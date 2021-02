Bisher war es Instagram Usern möglich, veröffentlichte Feed Posts in ihren Stories zu teilen. Diese Funktion schaltet Instagram nun testweise ab. Damit soll die User Experience verbessert werden.

Auf Instagram gibt es neben klassischen Feed Posts und Stories mittlerweile auch andere Kanäle wie IGTV und Reels. Für jeden dieser Kanäle wünscht Instagram sich von seinen Usern Original Content. Aus diesem Grund führt das Unternehmen das Verbot des Teilens von Feed Posts in Stories testweise für einige User ein.

Community Feedback: Das Teilen von Feed Posts in der Story wird testweise ausgeschaltet

Der Social-Media-Experte Matt Navarra machte auf Twitter auf den Test aufmerksam. Er postete einen Screenshot der Mitteilung, die Instagram für einige User ausspielt. In dieser heißt es, dass man den Test aufgrund Feedbacks der Community durchführt.

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Stories



instagram: pic.twitter.com/KQkBbVY45v — Matt Navarra (@MattNavarra) January 29, 2021

Instagrams Beweggründe sind dabei durchaus nachvollziehbar. Die Stories eines Accounts sieht man in der Regel nur, wenn man diesem Account auch folgt. Und wenn man einem Account folgt, bekommt man dessen Feed Posts meist auch im Feed angezeigt. Viele posteten jedoch jeden ihrer Feed Posts auch in ihrer Story, um ihre Follower auf diesen aufmerksam zu machen. So sahen viele Nutzer:innen Content doppelt und beschwerten sich. Mit der Einschränkung versucht Instagram also, das Nutzer:innenerlebnis zu verbessern. Die Vorschau eines IGTV oder ein Tweet können weiterhin in der Story geteilt werden.

Original Content für jedes Instagram-Format

Ähnliche Tipps hatte Instagram auch zu dem neuesten Format Reels gegeben. Hier steht die Social-Plattform vor dem Problem, dass viele User ihre Videos auf TikTok erstellt und gepostet haben und diese dann in Reels einfach erneut posten. Um dem entgegenzuwirken, hatte Instagram angekündigt, Videos, die in Reels hochgeladen wurden, einen Reels-Schriftzug zu verpassen. So wie auch TikTok mit seinen Videos verfährt.

Doch was vor allem im Interesse von Instagram steht, ist Folgendes: Jedes der Formate auf Instagram hat eine eigene Art von Content, die dort gut funktioniert. Statt auf allen Kanälen den gleichen Inhalt zu posten, möchte Instagram, dass User individuellen Content für Reels, Feed, Stories und IGTV erstellen. Dass dafür zunächst Funktionen wie das Teilen des Feed Posts in der Story gesperrt werden müssen, ist natürlich ein gewagter Schritt. Doch auch wenn sich viele jetzt beschweren, gab es vorher genauso viele, die sich über die Feed Posts in Stories beschwerten. Für alle, die ihre Reichweite auf Instagram erhöhen wollen, heißt das, dass optimalerweise Original Content für die einzelnen Formate erstellt und auch ausschließlich dort gepostet wird.