Adam Mosseri gibt klare Empfehlungen: Regelmäßiges Posten ist wichtig, um die Reichweite zu steigern. Und so sagt Mosseri auch, dass mehr Posts in der Regel zu mehr Reichweite führen. Doch viel wichtiger als Masse ist eine Frequenz, die für dich langfristig umsetzbar ist. Sein Rat:

Come up with a schedule that feels sustainable for you, and define a few patterns so it’s easier to come up with content if you’re dealing with a block.

So entwickelst du eine effektive Posting-Strategie:

Selbst die kreativsten Köpfe stoßen irgendwann auf eine Blockade. Mosseri empfiehlt daher, sich feste Muster oder Kategorien für Inhalte zu überlegen. Diese helfen dir, auch in stressigen Phasen oder bei fehlender Inspiration Content zu liefern. Mögliche Content-Kategorien:

Auch ein Content-Kalender mit solchen Kategorien kann deine Planung erheblich erleichtern und dafür sorgen, dass dir nie die Ideen ausgehen. Wenn du noch keinen hast, brauchst du nicht lange suchen: Unser kostenloser Content-Kalender 2025 bietet dir genau die Struktur, die du für eine effiziente und kreative Social-Media-Strategie brauchst.

Sichere dir den ultimativen Planungshelfer für deine Social-Media-Strategie. Mit unserem Kalender für 2025 behältst du alle wichtigen Termine und Trends im Blick – von Feiertagen über internationale Kampagnentage bis hin zu kreativen Content-Ideen.

📥 Jetzt kostenlos herunterladen und einen Schritt voraus sein!

Ein häufiger Fehler ist, Perfektion über Konsistenz zu stellen. Der Instagram-Algorithmus belohnt Nutzer:innen, die regelmäßig aktiv sind. Längere Pausen können hingegen dazu führen, dass deine Beiträge weniger sichtbar werden. Setze dir daher realistische Ziele, die du langfristig halten kannst. Ob du täglich, dreimal wöchentlich oder nur am Wochenende postest – wichtig ist, dass du deinem Plan treu bleibst.

Um eine starke Präsenz auf Instagram aufzubauen, ist Konsistenz also entscheidend. Doch neben einer regelmäßigen Posting-Routine gibt es noch weitere Tools und Funktionen, die deine Strategie unterstützen können – wie zum Beispiel die Notes-Funktion. Aber lohnt sich ihr Einsatz wirklich?

Die Notes-Funktion ist noch relativ neu und sorgt oft für Verwirrung. Viele glauben, dass Notes – also kurze Textnachrichten, die bei deinen Followern im Nachrichtenbereich angezeigt werden – die Reichweite erhöhen können. Mosseri stellt in seinem Broadcast Channel Instagram Advice auf der Social-Plattform jedoch klar:

Your notes are only visible to people that ‚you follow‘ who follow you back, or your close friends list, so adding a note won’t affect your reach for anyone else / likely the vast majority of your followers.