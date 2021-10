Sicherheit oder die Zusammenführung aller Messenger? Fürs eins von beidem muss sich der Social-Konzern bald entscheiden. Die neusten Features zeigen eine Tendenz.

Das Social-Media-Unternehmen verkündete, dass ab sofort ein neues App-übergreifendes Gruppen-Chat-Feature für Instagram und den Facebook Messenger verfügbar ist. Mit der neuen Funktion können User mit mehreren Kontakten einen Chat starten – unabhängig davon, welche der beiden Facebook-Anwendungen genutzt wird. Der Social-Konzern erklärt:

[…] we’re excited to announce the launch of group cross-app communication! With this update, people will be able to start group chats between their Instagram and Messenger contacts. Within these cross-app group chats, you can continue to customize your chat experience with chat themes and custom reactions.

Weiter schreibt Facebook, dass jetzt auch die beliebten Polls (dt. Umfragen), die bereits für den Facebook Messenger verfügbar sind, in den Instagram DMs genutzt werden können. Außerdem können Nutzer:innen im Gruppen-Chat sowohl bei Instagram als auch im Messenger nun sehen, ob mehrere Kontakte gleichzeitig schreiben. Dies wird mittels der bekannten drei Punkte in einer Chat Bubble angezeigt, neben der Profilbilder der schreibenden User auftauchen.

Die Umfragen sind nun auch bei Instagram verfügbar, © Facebook

Neben den bereits erwähnten Features ergänzt Facebook den Messenger und Instagram Direct um ein neues Chat Theme. Der Social-Konzern erklärt:

Get your group chats in a cosmic frame of mind with the Astrology chat theme, and check out the Astrology AR effect (nod your head to change the sign!) and sticker pack (coming soon) with designs for every sign.

Sicherheit oder Verschmelzung: Facebook muss sich entscheiden

Der neue Gruppen-Chat, der sowohl über den Messenger als auch über die Nachrichtenfunktion von Instagram gestartet werden kann, ist keine bahnbrechende Neuerung. Schließlich verkündete der Social-Konzern bereits im September 2020, dass die beiden Chat Features der Apps zusammengeführt werden. Und auch die neuste Entdeckung der Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong zeigt, dass Facebook das App-übergreifende Teilen von Inhalten fördern möchte.

Instagram showed me this “share your Instagram posts to Facebook” upsell at the top of the feed



I’ve never seen it before pic.twitter.com/rHMyPxpxka — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 30, 2021

Die neuen Funktionen sind allerdings als weiterer Schritt in Richtung Zusammenführung aller Apps der Facebook-Familie zu sehen. Das heißt, dass nicht nur die Facebook App und Instagram näher zusammenrücken, sondern auch WhatsApp vermehrt mit den anderen Plattformen verschmilzt. Dies zeigt auch die erst kürzliche gelaunchte One-Click-to-WhatsApp-Funktion für Instagram.

User können jetzt einfach von Instagram zu WhatsApp wechseln, © Instagram

Dieser Plan ist vielen Usern und Branchenkenner:innen bekannt – und ruft Kritiker:innen auf den Plan. Denn anders als bei WhatsApp sind die Nachrichten auf den anderen Plattformen nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Und das ist laut der kritischen Stimmen auch gut so. Denn die endgültige Verschlüsselung der Nachrichten könnten beispielsweise Cyber-Kriminelle ausnutzen. Bereits jetzt wird Facebook nachweislich genutzt, um schwerkriminelle Handlungen wie Menschenhandel zu organisieren. Allerdings ist die private Kommunikation mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein Alleinstellungsmerkmal von WhatsApp in der Facebook-Familie, das auch in zahlreichen Kampagnen gepusht wurde.

Das heißt, der Social-Konzern muss sich nun entscheiden, ob der Plan, die Apps zusammenzuführen, durchgeführt wird oder der Sicherheitsaspekt dieses Vorhaben doch noch stoppt. Der Launch des neuen App-übergreifenden Gruppen-Chat-Features lässt eine erste Tendenz erkennen.