Facebook arbeitet schon seit Jahren an der Verschmelzung seiner drei Messenger auf Facebook, Instagram und WhatsApp. Mitte August kam dann die Ankündigung: Die Zusammenführung beginnt. Jetzt soll es für alle User so weit sein. Adam Mosseri, Head of Instagram, und Stan Chudnovsky, Head of Messenger, veröffentlichten gemeinsam einen Blogpost, in dem sie die neuen Features vorstellen. Denn nicht nur sind Instagram Direct und der Facebook Messenger ab sofort miteinander verbunden, Instagram User erhalten zudem diverse neue Messaging-Funktionen.

Mit dem Update werden Chats und Calls der anderen Instagram User auch in der Instagram App bleiben, doch ab sofort können User des Messengers, auch Instagram Accounts schreiben, ohne dafür eine neue App installieren zu müssen. Andersherum funktioniert dies auch für den Facebook Messenger. User können einstellen, über welche App sie Benachrichtigungen über neue Nachrichten erhalten möchten.

Mit der Verbindung der Messenger kommen auch Funktionen des Facebook Messengers zu Instagram. So können User ab sofort auch in Instagram gezielt auf eine Nachricht antworten, Nachrichten weiterleiten und den Chat individuell farbig gestalten. Insgesamt stellen Facebook und Instagram zehn neue Features für Instagram Direct vor:

Neben diesen Features erweitert Instagram auch die Berichterstellungs- und Blockierungsaktualisierungen. Ab sofort können User zusätzlich zu einzelnen Nachrichten auch vollständige Chats melden. Außerdem erhalten Accounts, die im neuen Accounts Center von Facebook registriert sind Blockierungsvorschläge für einige Nachrichten. User sollen mehr Kontrolle über ihre Inbox bekommen, daher können sie genau auswählen, wo welche Nachrichten landen. Zum Beispiel könnten alle Nachrichten von Followern erst einmal bei den Anfragen sichtbar werden, alle User, mit denen schon via Facebook Messenger kommuniziert wurde, landen direkt in der Inbox und unbekannte Nicht-Follower können gar keine Nachrichten schreiben. Auch für Freunde von Freunden oder User, die die Telefonnummer eingespeichert haben, kann eine Auswahl getroffen werden.

WhatsApp wird zunächst von der Verbindung der Messenger ausgenommen sein. Der neue Messenger wird ab sofort in einigen Ländern verfügbar sein, soll aber laut dem Blogpost bald auch global ausgerollt werden. Während das Update zunächst noch freiwillig war und abgelehnt werden konnte, ist jetzt zu vermuten, dass die Verschmelzung bald automatisch passiert. Außerdem kündigen Facebook und Instagram an, dass dies erst der Start von mehreren Neuerungen sein wird:

This is only the start to making it easier to stay in touch with friends and family across our apps. Stay tuned for even more fun ways to connect in the future.