Eine der beliebtesten Chat Apps weltweit hat eine neue Kampagne gestartet, die die erst kürzlich eingeführten verschwindenden Bilder bei WhatsApp in den Fokus stellt. Der Grund: Das Facebook Tochterunternehmen hat seit einem Update der Nutzungsbedingungen vermehrt damit zu kämpfen, dass Nutzer:innen um ihre Privatsphäre besorgt sind. Das kostete den Messenger Anfang des Jahres bereits zahlreiche User.

Die neue Kampagne von WhatsApp unterstreicht, dass sich die Nutzer:innen gerade durch den neuen View-Once-Modus sicher fühlen können. Bei diesem verschwinden die Bilder und Videos nämlich nach einmaliger Betrachtung und sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

WhatsApp erklärt in einer Pressemitteilung zu der Kampagne, dass mit dem View-Once-Modus den Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre geteilten Inhalte gegeben werden soll. Der Messenger-Dienst schreibt:

The ‘View Once’ campaign, which is launching in Germany on September 2nd, shows WhatsApp’s 2bn users that their personal conversations are always private on WhatsApp, and highlights how features like View Once provide additional privacy and control to protect their WhatsApp chats.