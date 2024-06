Du kannst die Instagram Notes jetzt liken, Personen in Notes taggen und mit Prompts zu Reaktionen auf Notes animieren.

Die vielfältigen Funktionen zur Erweiterung des Formates Notes auf Instagram wurden schon umfassend getestet. Jetzt werden drei neue Features für die Creator ausgerollt: Likes, Prompts und Mentions für Notes.

Das kannst du mit den neuen Notes Features erreichen

Seit dem globalen Roll-out von Instagram Notes im Januar 2023 ist das Format zu einem Bereich avanciert, den die Plattform stets um Features erweitert. Die User sollen die Notes in möglichst vielen Kontexten einsetzen können, um sie als Content- und Kommunikationskanal zu nutzen. Gleichzeitig soll das Engagement und die Verweildauer der Nutzer:innen erhöhen. Inzwischen können Creator die kurzen Textnotizen, die nach einiger Zeit wieder verschwinden, auch in ihren Profilen integrieren. Sogar mit einer Chat-Option via Notes wurde schon experimentiert.

Ganz offiziell hat Meta für Instagram drei Notes Features bereitgestellt, die in erster Linie die Interaktion zwischen den Usern fördern und das Engagement mit Notes optimieren soll. Likes erlauben es, Notes Wertschätzung zu zeigen und das eigene Wohlwollen gegenüber dem Inhalt aktiv zu bekunden. Die Mentions in Notes wiederum bieten die Chance, Freund:innen und Fans auf den Inhalt aufmerksam zu machen und sie zu einer Reaktion zu veranlassen. Mit den Notes Prompts kannst du schließlich die Beteiligung deiner Follower und anderer Creator fordern. So kannst du beispielsweise über einen Prompt nach der Laune oder den aktuellen Lieblings-Songs oder auch favorisierten Reels fragen. Das kann auch deine eigene Content-Kreation fördern, die Instagram nicht zuletzt mit dem neuen Inspiration Tab im Professional Dashboard unterstützt.