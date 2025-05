Zwar können Creator sich derlei Alternativen durchaus auch selbst ausdenken. Doch das AI Rewrite Feature bringt in kurzer Zeit Varianz in die Story-Texte und kann Inspiration für zur Stimmung passendes Wording liefern. Für Creator ist das zumindest einen Versuch wert. Allerdings sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass Meta die Daten von öffentlichen Beiträgen für das KI-Training nutzt, gerade, wenn die Meta AI im Spiel ist. Dagegen können User auch nach Ablauf einer Frist in der EU noch Widerspruch einlegen – der verspätete Widerspruch aber gilt nur für neue Beiträge.

Instagrams Jump to highlights Button: Nur die Quintessenz der Ads sehen

Für den werblichen Kontext auf Instagram hat die Plattform ein Feature in petto, das Usern wie Advertisern helfen könnte. Die Meta-Tochter experimentiert mit einem Button samt CTA Jump to highlight in Reels. Dieser wird allerdings bisher nur einigen Nutzer:innen angezeigt – uns noch nicht – und taucht nur in Reels Ads auf. Die Reels Ads gibt es seit 2021 weltweit auf Instagram und die Plattform testet auch immer mal neue Formate wie ein Reels Ad Carousel. Doch nicht alle User haben ein Interesse daran, die Werbevideos im Kurzvideokontext anzusehen – oder zumindest nicht vollständig. Ist zum Beispiel ein wenig Interesse, aber wenig Geduld vorhanden, scrollen die Viewer auch schon mal durch die Ads, was inzwischen möglich ist. Das ist immerhin ein besseres Zeichen als das unmittelbare Weiterswipen. Für diese User und all jene, die die Ad nicht sofort übergehen, bietet der Jump to highlight Button die Option, direkt zum Kern der Werbebotschaft und zu weiterführenden CTAs wie „Profil besuchen“, „Mehr dazu“ und dergleichen zu gelangen.

Der App Researcher Radu Oncescu hat die Option entdeckt und auf Threads einen Screenshot geteilt. Daraus geht hervor, dass der Button am unteren Screen-Rand neben dem Sponsored Label auftaucht. Das Tippen auf diesen führt die User an einen Kernpunkt der Werbebotschaft. Ob Advertiser diesen selbst festlegen können, ist unklar. Vermutlich werden die Instagram-Systeme einen Höhepunkt aus dem Video automatisch ermitteln, ähnlich wie auf YouTube, und die User, welche den Button antippen, zu diesem führen.