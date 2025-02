Ob und wann diese Option umfassend ausgerollt wird, ist noch unklar. Womöglich testet Instagram diese derzeit in limitiertem Umfang. Aktuell können Advertiser bereits auf verschiedene Karusselloptionen in Reels zugreifen, die sich jedoch leicht von dieser Anzeige unterscheiden. So können sie beispielsweise mit Carousel Ads in Instagram Reels ihre Werbeanzeigen aus Bildern in eine Reels-ähnliche Videoanzeige umwandeln lassen. Außerdem können Advertiser Karussellanzeigen mit bis zu zehn Bildern in Reels integrieren.

Überdies haben Meta Advertiser verschiedene KI-Hilfestellungen zur Hand, um Kampagnen zu optimieren. Dazu dienen die Advantage+-Kampagnen, die auch Reels Ads optimieren und gar umwandeln können. Für Advantage+ hat Meta jüngst eine Reihe neuer Features vorgestellt.