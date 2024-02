Wir können aktuell noch ohne Beschränkung Hashtags einfügen. Doch der Test könnte bald erweitert werden. Das sollte Creator und Social Media Manager jedoch nicht allzu sehr beunruhigen. Denn mehr als fünf Hashtags pro Post sind laut Instagram-Chef Adam Mosseri kaum nötig und für die Performance womöglich auch nicht förderlich. 2022 äußerte er sich ausführlich zum Thema.

Use hashtags. Don’t use 20, just use a couple. No one really wants to see 20 hashtags. But again, that also helps us connect people wit photos and videos that they’re going to find inspiring and amazing.