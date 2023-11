Dass die Direct Messages längst zu einem der wichtigsten Content-Bereiche Instagrams avanciert ist, hat vor wenigen Monaten auch Plattformchef Adam Mosseri offiziell bestätigt.

If you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so. To the degree that there is growth in feed, it’s all in video, it’s not in photos.