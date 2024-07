Wer auf den Subscription-Bereich eines Creators klickt, kann dort die Preview-Inhalte ansehen und nachlesen, welche weiteren Vorteile ein Abonnement mit sich bringt. Den Subscription-Bereich findest du, markiert mit einem Kronen-Icon, im Profil der qualifizierten Creator zwischen dem Feed-Raster und dem Reels-Raster.

Das Preview Feature ist nur eine von vielen Optionen, um aktiv auf die Möglichkeit des kostenpflichtigen Abonnements hinzuweisen. Im Herbst 2023 führte Instagram beispielsweise die Möglichkeit ein, direkt im Live-Video Subscriptions generieren zu können. Laut Instagram sind bis zum Frühjahr 2024 bereits über zwei Millionen Abonnements abgeschlossen worden.

Wenn du selbst ein Abonnement für deinen favorisierten Creator abschließen möchtest, kannst du das für die von diesem festgelegte Summe tun. Oft kostet ein Abonnement beispielsweise knapp fünf US-Dollar monatlich. Möchtest du aber selbst eine Subscription anbieten, musst du mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 10.000 Follower haben. Dazu sind die Subscriptions nur in ausgewählten Ländern verfügbar, Deutschland zählt aber dazu. Einzuhalten sind außerdem die Monetarisierungsrichtlinien für Partner:innen und die Richtlinien für Content-Monetarisierung Instagrams. Ein Abonnementmodell kannst du dann im Professional Dashboard einrichten.

In einem Blog-Beitrag für Creator gibt Instagram Tipps für erfolgreiche Abonnements:

1. Find your niche! Identify the topic or area of expertise you can offer that fans will find valuable enough to pay a monthly subscription fee.

2. Cultivate a strong relationship with your subscribers. Frequently engage with your audience through comments, direct messages, or casual formats like Stories and Live to figure out what resonates best with them and to help shape your content strategy.

3. Consistency is key. To cultivate a thriving subscription make sure you promote and share exclusive content regularly while incorporating fans‘ requests and feedback over time.