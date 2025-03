Posts auf Instagram als Entwurf zu speichern, soll die Reichweite beeinträchtigen können, so mutmaßen viele Creator. Ist da etwas dran?

Head of Instagram Adam Mosseri hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Informationsschnipsel für Creator und Brands auf seinem eigenen Profil geteilt. Von den großen Instagram-Zielen für das Jahr 2025 über die Relevanz der angeschauten Sekunden bei Reels bis hin zur viel diskutierten Shadowbanning-Thematik. Kürzlich hat sich Mosseri eines weiteren Gerüchts angenommen, das in Instagram-Kreisen die Runde macht. Demnach sollen zuvor als Entwurf gespeicherte Posts weniger Reichweite bei der Ausspielung haben können.

Not true: Entwürfe auf Instagram laut Mosseri kein Problem

In seinem Video greift Adam Mosseri diese Annahme auf und erklärt, dass User ruhig so viele Entwürfe erstellen können, wie sie möchten. Die Reichweite wird nicht leiden. Entsprechend heißt es in seiner Caption: