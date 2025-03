Sozialer und spaßiger sollte Instagram dank des Notes Features für Posts und Reels werden. Im April 2024 rollte die Plattform das Notes Feature zunächst für die Profile aus. Etwa einen Monat später folgte die Integration bei Posts und Reels. Diese macht Instagram jetzt rückgängig. Zu wenige User haben die Option angenommen.

Noch im Mai 2024 erhoffte sich Instagram viel Engagement für den Notes-Bereich.

In einem Video auf seinem eigenen Instagram Account erklärt Head of Instagram Adam Mosseri, dass die Notes-Funktion für Reels und Posts nicht länger angeboten wird, weil sie bei den Creatorn auf zu wenig Gegenliebe stößt. Mosseri schreibt in seinem Post:

We’re going to turn off the ability to share a note on posts or reels, a feature we launched last year that didn’t end up seeing a lot of adoption. We’ll keep exploring ways to make Instagram more fun and social, but content notes wasn’t it. We’re going to keep simplifying Instagram where we can, which inevitably means being willing to turn off features that aren’t widely used. More to come.