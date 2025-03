Eines der großen Defizite auf Instagram ist die Suche. Diese soll bald überholt werden, Plattformchef Adam Mosseri kündigt Änderungen für die Content Search an und macht Hoffnung auf eine Suche direkt im Profil. Derweil optimiert Meta die Sucherfahrung umfassend mithilfe von KI.

2025 könnte es endlich so weit sein: Instagram möchte eine einfache Content-Suche einführen. Denn die Suche hinkt in Sachen User-Freundlichkeit und Effizienz den Optionen auf Konkurrenzplattformen wie TikTok, YouTube und Co. hinterher – und gilt seit Jahren als Manko. Bisher können User über die Eingabe von Keywords in der Suchleiste Accounts oder durch die Addition eines Hashtags diverse Inhalte zum Hashtag finden. Eine dedizierte Content-Suche aber fehlt noch. Doch eine solche soll bald eingeführt werden, wie Head of Instagram Adam Mosseri in einem Video erklärt. Und womöglich steht sogar eine Profilsuche auf der Agenda. Diese könnte das umständliche Durchsuchen von Account Feeds, und damit langes Scrollen, ablösen.

Vergangenes Jahr änderte die Plattform die Hashtag und Search Experience bereits dahingehend, dass das Tippen auf Hashtags User direkt zu den Suchergebnissen passend zu diesen Hashtags führte.

© Luke Chesser – Unsplash, Ales Munt via Canva

Was für die Suche auf Instagram geplant ist

In seiner Videoreihe Ask me anything spricht Adam Mosseri regemäßig über geplante Entwicklungen auf Instagram, die die Nutzer:innen umtreiben. Jüngst ging es dabei um die Suche auf der Plattform. Ein User hatte gefragt:

Will there ever be a search feature? I’d love to be able to search a creators library[.]

Und zur Freude dieses Users und vieler weiterer gab Mosseri an, dass Instagram bereits an einer Verbesserung der Sucherfahrung arbeitet. Dabei soll eine der größten Veränderungen für die Suche in den Startlöchern stehen – und zwar die Suche nach Content zusätzlich zur Suche nach Accounts (oder Hashtag-Inhalten). Mosseri sagt:

[…] We are working on improving search this year so you will be able to search not just for accounts but for content on Instagram […].

Eine Timeline für die Einführung einer entsprechenden Search-Lösung gibt es aber leider noch nicht. Ein Roll-out 2025 ist aber naheliegend, zumal das Suchen auf anderen Plattformen schon deutlich einfacher und effizienter vonstatten geht. Und deshalb zieht Instagram überdies in Betracht, eine Option zum Durchsuchen von Profilen zu integrieren. Diese könnte Usern viel schneller Inhalte von spezifischen Accounts vor Augen führen. Ob aber diese Funktion tatsächlich integriert wird, ist noch nicht klar. Anders als beim Content Search Feature gab Mosseri nur an, den Vorschlag in die Optimierungserwägungen miteinzubeziehen. Die Social-Media-Expertin Lia Haberman griff die Hinweise von Adam Mosseri auf Threads auf.