Instagram testet drei neue Funktionen, die den Creator-Alltag vereinfachen: einen KI-Agent im Professional Dashboard für bessere Community Insights, einen Voice Note Player fürs Multitasking und Gruppen-Chats direkt aus Story-Kommentaren. Wie die Features funktionieren und was sie für Creator und Brands bedeuten.

Eine Story geht viral, in den Kommentaren entsteht ein Hype – und zack, startet der Gruppen-Chat direkt aus der Story heraus. Währenddessen läuft eine Voice Message im Hintergrund weiter, während du schon durch den Feed scrollst. Und im Professional Dashboard wartet dein eigener KI-Agent mit Insights zur Community-Interaktion. Klingt nach Zukunftsmusik? The future is now! Denn Instagram testet derzeit gleich drei neue Funktionen, die den Creator-Alltag spürbar verändern könnten.

Erfahre, was es mit Your AIs, dem neuen Voice Player und den Gruppen-Chats aus Story-Kommentaren auf sich hat – und warum das besonders für Marken und Brands spannend ist.

Your AIs: Professionelles KI-Management für Creator

Instagram erweitert das Professional Dashboard – und zwar um eine Funktion namens Your AIs. Hier können Creator und Unternehmen auf ihre personalisierten KI-Agents zugreifen.