Für Creator und Social Media Manager ist das ein relevanter Hinweis. Denn durch diese Art der Cross Promotion könnten die Inhalte, die ursprünglich auf Threads gepostet wurden, deutlich an Sichtbarkeit gewinnen. Schließlich hat Instagram mehr als zwei Milliarden monatlich aktive User sowie eine etablierte Creator-Ökonomie aufzuweisen. Obwohl die Verbindung zwischen den beiden Plattformen derzeit besonders eng ist, wünscht sich Instagram-Chef Adam Mosseri für die Zukunft eine Abnabelung von Threads:

[…] My hope is that Threads gets more independent over time. It’s still deeply integrated with Instagram — you can sign in with the same account, you can automatically follow the same accounts, and we show Threads content in Instagram. But over time, I want it to be more and more independent. We’re working on things like Threads-only accounts and data separation. As we iterate on the product, it’s gonna differentiate more and more. There’s a strong correlation between people who curate their Threads graph and people will stick around with Threads. It’s nice that you can just follow all the same accounts to get started. But if you just do that, it doesn’t usually seem to be enough. So I do think the graphs will differentiate more and more over time as well […].

Dann dürfte es Meta auch leichter fallen, die USPs für Werbung auf Threads gegenüber Werbung auf Instagram hervorzuheben. Obwohl es Ads auf Threads noch nicht gibt, sollen diese bald integriert werden, womöglich noch 2024.