Jetzt wird diese übergeordnete Metrik ebenso für Facebook eingeführt.

Im offiziellen Blog Post von Meta zur Änderung erklärt der Konzern, dass die Views im Videokontext Plays, bei Posts und Stories Impressions ersetzen.

[…] The new metric – called Views – tells you the number of times a reel or video was played or the number of times photo or text posts were on screen, and aligns with Instagram’s recently updated metrics.