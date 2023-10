Das bieten die Broadcast Channels Seitenbeitreiber:innen und Usern

Über die Broadcast Channels können Seiteninhaber:innen Updates mit ihren Followern teilen. Diese können in Textform, aber auch als Sprachnachricht, Foto, Video oder GIF geteilt werden. So kann, erklärt Meta, die Verbindung zwischen Seiten-Admins und Usern gestärkt werden, beispielsweise indem erstere Behind-the-Scenes-Inhalte teilen oder die Follower an Umfragen teilnehmen lassen. Es handelt sich allerdings um ein One-to-many Tool, das heißt: Nur die Channel-Ersteller:innen können Nachrichten versenden, den Usern ist es möglich, auf diese zu reagieren.

Broadcast Channels auf Facebook, © Meta

Follower einer Seite werden benachrichtigt, sobald ein Broadcast Channel erstellt wurde, und können sich dann entscheiden, ob sie Mitglied werden möchten. Nachdem User einem Channel beigetreten sind, erhalten sie Benachrichtigungen, wann immer dieser etwas teilt. Wer das nicht möchte, aber dennoch Mitglied bleiben will, kann die Benachrichtigungen auch stummschalten.

Sobald die Broadcast Channels gelauncht und für Seitenbetreiber:innen verfügbar sind, werden diese darüber informiert. Einigen Page Admins ist es darüber hinaus bereits möglich, über die Hilfeseite frühzeitigen Zugriff auf das Feature zu beantragen.