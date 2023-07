UPDATE Meta confirm it's blocking EU users accessing Threads via a VPN “Threads is currently unavailable in most European countries and we have taken further measures to prevent people from those countries accessing threads. Europe continues to be a very important market for…

Der Konzern sagte in einer Erklärung, dass er weitere Maßnahmen ergriffen habe, um User vom Zugriff auf die neue soziale App abzuhalten.

Threads is not currently available in most countries in Europe and we’ve taken additional steps to prevent people based there from accessing it at this time. Europe continues to be an incredibly important market for Meta and we hope to make Threads available here in the future,

erklärt Meta in einer Erklärung gegenüber TechCrunch.

Darum ist Threads in der EU offiziell nicht verfügbar

Die Threads App behandelt User-Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie von Meta und dem iOS-Eintrag der App – aus dem hervorgeht, dass die App möglicherweise eine Reihe persönlicher Informationen sammelt, darunter hochsensible Informationen wie Gesundheits- und Finanzdaten, den genauen Standort, den Browser-Verlauf, Kontakte und den Suchverlauf. Dieser Ansatz stellt Meta in der EU vor rechtliche und regulatorische Herausforderungen. Denn nach dem EU-Datenschutzrecht benötigen Akteur:innen wie Meta eine gültige Rechtsgrundlage, um solche personenbezogenen Daten rechtmäßig für die gezielte Werbung zu verarbeiten – und in diesem Kontext ist der Konzern mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Er soll beispielsweise entgegen einem früheren Gerichtsurteil User-Daten aus der EU in die USA übermittelt haben und sieht sich nun mit einer Strafzahlung in Milliardenhöhe konfrontiert.

Zudem setzt der Digital Markets Act in der EU auch Grenzen, wie Tech-Giganten wie Alphabet, Meta und Apple Daten sammeln und verwenden. Der DMA soll die Privatsphäre der Nutzer:innen schützen und die Kontrolle über die Datennutzung ermöglichen, während er gleichzeitig Monopole der größten Tech-Konzerne wie Alphabet oder Meta reglementieren soll. Und Meta hat Berichten zufolge die Unsicherheit darüber, wie der DMA auf die Datennutzung des Konzerns angewendet wird, als Grund für die Verzögerung beim Start von Threads in der EU angeführt.

Threads: 150-Millionen-User-Marke erreicht, doch Nutzungszeit geht zurück

Obwohl Metas Twitter Killer in den meisten Teilen Europas noch nicht offiziell eingeführt wurde, hat die App einen Rekordstart hingelegt: Threads verzeichnete in nur wenigen Tagen die Marke von 100 Millionen Anmeldungen und kann inzwischen über 150 Millionen Downloads aufweisen. Nach Angaben von Sensor Tower gingen die täglich aktiven Nutzer:innen kürzlich jedoch zurück, und auch die mit der App verbrachte Zeit verringerte sich. Es bleibt also abzuwarten, ob der Threads-Rummel zu einem Hintergrundsummen abklingen wird, wenn der Hype nachlässt, oder ob sich die jüngste Social-Plattform langfristig etablieren wird. Anthony Bartolacci, Managing Director bei Sensor Tower, sagt:

These early returns signal that despite the hoopla during its launch, it will still be an uphill climb for Threads to carve out space in most users’ social network routine. The backing of Meta and the integration with Instagram likely gives Threads a much higher flood than other services, but it will need a more compelling value proposition than simply Twitter, but without Elon Musk.

Im Rahmen eines kürzlich veröffentlichten Videos hat Adam Mosseri, CEO von Instagram, Hidden Gems auf der Plattform Threads enthüllt. Diese versteckten Juwelen bieten den Usern interessante Funktionen und Möglichkeiten, um das Thread-Erlebnis zu verbessern. Mosseri betont jedoch, dass es noch viel Arbeit zu tun gibt, um die App weiterzuentwickeln und zu optimieren.