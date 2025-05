Threads profitiert davon, wenn die User auf der Plattform bleiben – externe Links sind hierbei grundsätzlich hinderlich. Dennoch erkennt Meta an, dass viele Creator Links ihren Profilen hinzufügen möchten, um auf weitere Bausteine der eigenen Online-Präsenz hinzuweisen. Künftig können bis zu fünf Links in der Bio integriert werden, um beispielsweise den eigenen Podcast, Newsletter oder Blog hervorzuheben.

Reichweite steigern – auch außerhalb von Threads

Viele Creator, Brands und Publisher setzen nicht nur auf Links im Profil, sondern auch in ihren Beiträgen, um beispielsweise direkt auf Artikel, Videos oder andere Kanäle hinzuweisen. Ein neues Feature ermöglicht es nun, tiefere Einblicke in die Performance der Links (im Profil sowie in Posts) zu erhalten: Ab sofort kannst du einsehen, wie viele User die von dir geteilten Links besucht haben. Eigenen Angaben zufolge will Threads Creatorn so bei der Steigerung ihrer Reichweite auch außerhalb der Plattform helfen:

We want Threads to be a place that helps you grow your reach – even outside of Threads.

Darüber hinaus bietet ein neues wöchentliches Recap einen zusammengefassten Überblick der Anzahl geteilter Posts, Gesamt-Views, neu gewonnener Follower und Replies auf Posts im Woche-zu-Woche-Vergleich. Personalisierte Tipps sollen Threads Creator zudem dabei unterstützen, frische Ideen für den Austausch mit der Community zu finden und so das Engagement zu erhöhen.

Insights Update bei Threads, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Threads Creator, die auch auf anderen Kanälen aktiv sind, dürften sich über die Möglichkeit freuen, künftig mehr Links im Profil zu integrieren und die Performance dieser auszuwerten. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Posts mit Links von der Plattform künftig im Ranking priorisiert werden – schließlich möchte Threads die mittlerweile 350 Millionen monatlich aktiven User nicht an andere Kanäle verlieren.

Derweil überrascht auch Instagram mit einem Update fürs Profil: Im Rahmen eines Tests können erste User Zweit-Accounts, Marken und Kooperationskanäle direkt per Shortcut im Profil verlinken. Creator, Unternehmen und Publisher können so nicht nur die Reichweite für Zweitprojekte oder Partner:innen erhöhen, sondern auch die kanalübergreifende Community stärken – während Instagram sicherstellt, dass die User auf der Plattform bleiben.