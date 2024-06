Mit Genmojis können Apple User dank neuer KI-Technologie endlich genau das Emoji erstellen, das ihren Gemütszustand oder Impuls am besten widerspiegelt. Sogar Genmojis von Freund:innen und Familienmitgliedern können aus Basis von Bildern erstellt werden.

Emojis haben sich längst zu einem relevanten Kommunikationsmittel entwickelt. Sie können als Aufmerksamkeitselemente dienen, als Code oder schlicht und einfach zur Illustration von Textnachrichten. Aus Social Media Posts und Captions sind sie kaum noch wegzudenken, auch in E-Mails finden sie oft Eingang. Instagram hat beispielsweise kürzlich gar die Emoji-Moderation für Broadcast Channels eingeführt. Und weil sie so populär sind, werden vom Unicode Consortium stetig neue Emojis vorgeschlagen. So könnten auf Android und iOS bald ein Gesicht mit Augenringen, der Fingerabdruck, eine Harfe oder auch ein Baum ohne Blätter neu verfügbar sein.

Doch die Vielzahl der verfügbaren Emojis reicht den Nutzer:innen längst nicht aus. Das zeigt auch die Kommentarspalte zu unserem Beitrag über Vorschläge für das Unicode Consortium. Bei Google Emoji Kitchen können User immerhin schon bestehende Emojis kombinieren. Doch Apple setzt dank neuester KI-Technologie neue Maßstäbe und erlaubt mit Genmojis die Kreation ganz individueller Emojis.

© Google, Änderungen wurden vorgenommen via Canva

Das können die Genmojis: Per Prompt und Bildvorlage Emojis für jeden Kontext

Egal ob du einen T-Rex auf einen Surfboard oder ein Smiley Face mit Gurkenaugen als Emoji nutzen möchtest. Mit Genmoji als neues Apple Tool kannst du auf derlei Kreationen zurückgreifen. Dank Apple Intelligence lassen sich ab jetzt auf Basis von Beschreibungen oder eigenen Bildern individuelle Emojis, Genmojis, erstellen. Diese können in Nachrichten integriert oder als Sticker oder Reaktion in einem Tapback geteilt werden. Du kannst auch Personen in verschiedenen Kontexten als Emoji-Alter-Ego integrieren.

Apples Genmoji im Texting-Kontext, © Apple

Das neue KI-basierte Feature von Apple bietet endlich die Möglichkeit, das Emoji deiner Vorstellung zu kreieren und immer wieder einzusetzen – oder auch zu optimieren.

Der Designer Adrian Zumbrunnen freut sich schon auf den Einsatz der neuartigen Emojis.