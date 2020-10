TikTok möchte die App für Creator und Businesses attraktiver machen. Im Klartext bedeutet das, dass mehr Möglichkeiten geschaffen werden, um mithilfe der Social-App Umsätze zu generieren. Daher dürfte es sowohl für Unternehmen als auch für TikToker eine gute Nachricht sein, dass nun eine globale Partnerschaft mit Shopify besteht. Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen ermöglicht es Verkäufern, Ad-Kampagnen, die sie zuvor im Shopify Dashboard erstellt haben, auf TikTok zu schalten. Das bedeutet, dass zwar über die Kurzvideo-App kein direkter Verkauf stattfindet, aber es ist ein weiterer Schritt dahin, Sales über TikTok zu vereinfachen. Schließlich ist der Ausbau des Social Commerce auf der Plattform ein Key-Element des Wachstumsplans der App. Blake Chandlee, Vice President, Global Business Solutions bei TikTok, sagt zu der Partnerschaft:

We are delighted to partner with Shopify and provide a channel for their merchants to reach new audiences and drive sales on TikTok. As social commerce proliferates, retailers are recognizing that TikTok’s creative and highly engaged community sets it apart from other platforms. We’re constantly exploring new and innovative ways to connect brands with our users, and Shopify is the perfect partner to help us grow and expand our commerce capabilities globally.