In Sachen Verweildauer kann kein soziales Netzwerk TikTok schlagen – das ist eines der Ergebnisse des Digital Report 2024. Mehr Zahlen und Fakten zur Social-Media-Nutzung in Deutschland und den (un)beliebtesten Plattformen gibt es im Artikel.

Der Digital Report 2024 von We Are Social und Meltwater zeigt auf, dass die Social-Media-Nutzung in Deutschland leicht zurückgegangen ist. Dennoch nutzen 2024 immer noch 67,8 Millionen und damit über 80 Prozent der Menschen Apps wie Instagram und TikTok (verglichen mit 70,9 Millionen im Vorjahr). Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit liegt bei einer Stunde und 39 Minuten – zwei Minuten weniger als im Vorjahr.

TikTok trumpft die Meta-Plattformen – allerdings nur bei der Nutzungsdauer

Wie lange sind User in Deutschland im Alltag auf TikTok aktiv? Laut den Ergebnissen des Digital Report liegt die monatliche Nutzungsdauer bei knapp 38 Stunden. Genutzt wird die App von 23,56 Millionen Menschen in Deutschland. Damit liegt die ByteDance-Tochterplattform deutlich hinter den Meta-Plattformen WhatsApp, Instagram und Facebook, welche von 84,7 Prozent, 61,9 Prozent und 60,2 Prozent der Menschen in Deutschland genutzt werden.

Bei der monatlichen Verweildauer hingegen schlägt keine Plattform TikToks 38 Stunden. So verbringen die User auf Facebook im Monat durchschnittlich elf Stunden und 24 Minuten, auf Instagram zehn Stunden und 45 Minuten und auf WhatsApp acht Stunden und sieben Minuten.

Ad Reach: Stärkstes Wachstum bei LinkedIn und Pinterest

Die Meta-Plattformen liegen nicht nur bei der Nutzungsdauer, sondern auch beim Wachstum der werberelevanten Reichweite hinten. So haben Facebook und der Messenger sogar um 2,4 und 6,4 Prozent an Reichweite verloren; Instagram hat 10,6 Prozent Ad Reach dazugewonnen. Das stärkste Wachstum konnte LinkedIn mit 20 Prozent verzeichnen, an zweiter Stelle folgt Pinterest mit 19 Prozent. Auch X und TikTok konnten bei der Ad Reach zulegen (je etwa 14 Prozent). Roberto Collazos Garcia, CEO von We Are Social Deutschland, kommentiert die Ergebnisse der Studie:

Trotz TikToks Bemühungen, die Bildschirmzeit von Minderjährigen einzuschränken, scheint sich der Trend zu längeren Nutzungsdauern fortzusetzen. Keine Plattform wächst so schnell wie TikTok. Um Erfolg zu erzielen, sollten Marken die Tatsache, dass TikTok in erster Linie eine Entertainment-Plattform ist, zum Kern ihrer Werbestrategie machen. Denn: Sie basiert auf einem Content-Graph anstelle eines Social-Graphs.

Durch den wachsenden Fokus auf originelle und kreative Inhalte unabhängig von Follower-Zahlen haben so auch Unternehmensprofile die Möglichkeit, schnell entdeckt und gesehen zu werden, erklärt Collazos Garcia.