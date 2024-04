Die Advantage+-Shopping-Kampagnen von Meta wurden überarbeitet, um Werbetreibende mit tiefergehenden Analysen ihrer Kampagnen auszustatten. Dank der Erweiterung um neue Zielgruppendaten können Anzeigen nun noch präziser angepasst werden.

Meta hat seine Advantage+-Shopping-Kampagnen für Facebook und Instagram aktualisiert und macht es Werbetreibenden jetzt noch einfacher, ihre Ergebnisse zu verstehen und dementsprechend die Anzeigen zu optimieren. Metas Advantage+-Shopping Campaigns wurden im Sommer 2022 eingeführt und machen die Optimierung und Automatisierung der Anzeigenauslieferung, -erstellung und -verwaltung mithilfe von KI-Leistung möglich. Das Tool ermöglicht es, die manuellen Schritte der Anzeigenerstellung zu eliminieren und über 150 Creative-Kombinationen auf einmal zu automatisieren.

Eine spannende Neuerung ist die verbesserte Möglichkeit, Zielgruppen noch gezielter anzusprechen. Laut Digitalexperte Jon Loomer können Werbetreibende jetzt Personen identifizieren, die Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung gezeigt, aber noch keinen Kauf getätigt haben. Diese Gruppe wird als „engagierte Kund:innen“ definiert, also Personen, die schon mal mit deinem Unternehmen interagiert haben, jedoch keinen Kauf getätigt haben.

Neue Zielgruppe in der Advantage+ Shopping Campaign, © Jon Loomer

Diese Funktion dürfte vor allem deshalb nützlich sein, weil sie ermöglicht, die Reaktionen verschiedener Zielgruppen auf die Anzeigen zu analysieren. So sehen Werbetreibende, was funktioniert und was nicht, und können ihre Strategie entsprechend anpassen.

Die Vorteile der Advantage+-Shopping-Kampagnen sind bereits belegt: Durchschnittlich verbessern sie laut Meta die Kosten pro Neukund:in um 17 Prozent und steigern den Return on Ad Spend um 32 Prozent. Mit der neuen Zielgruppenansprache bietet Meta eine weitere Möglichkeit, Kampagnen zu verfeinern und möglicherweise noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Die neue Option der Advantage+-Shopping-Kampagnen könnte auch eine Lösung sein für ein häufiges Ärgernis unter Konsument:innen – die Flut von Werbeanzeigen für Produkte, die sie bereits erworben haben. Durch die verbesserte Zielgruppenansprache können Werbetreibende nun Personen ausschließen, die bereits einen Kauf getätigt haben, und stattdessen jene gezielt ansprechen, die Interesse gezeigt, aber noch nicht gekauft haben. Eine offizielle Mitteilung seitens Meta zu dem Update steht noch aus.