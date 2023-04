Ahead of World Mental Health Day, we’re excited to announce a first-of-its-kind partnership with Headspace. The partnership will invite hundreds of thousands of eligible creators to receive a free 6-month subscription to Headspace across 20 countries around the world. 📌 pic.twitter.com/20DKgXdbaI

Pinterest selbst kann für viele Creator, Marken und Social Media Manager aber auch ein Baustein sein, um den eigenen Erfolg zu fördern; nicht zuletzt im Kontext von Produktpräsentationen. Bereits im Sommer 2022 launchte das Unternehmen eine neue Shopping API und Features wie Produktvideos im Katalog sowie optimierte Produkt-Tagging-Optionen. Im Herbst folgte dann auch ein Trends-Tool für Firmen in Deutschland. Damit können Werbetreibende neue Trends entdecken, ihren Erfolg messen und ihre Performance steigern. Denn mit dem Tool erhalten die Marken mehr Insights dazu, nach welchen Kategorien ihre Zielgruppen auf Pinterest suchen und welche Themen gerade besonders beliebt sind.

Angesichts all dieser Entwicklungen und der steten Präsenz Pinterests als Hub für kreative Marketing-Ideen wollten wir noch mehr darüber erfahren, wie die Plattform im Detail für Kampagnen eingesetzt werden kann, welche spezifischen Vorteile sie für Creator und ihre Erzeugnisse, aber auch Marken und ihr Branding liefert und mithilfe welcher Features und konkreten Schritte Anzeigen und auch Influencer-Marketing-Ansätze besonders gut funktionieren können. Deshalb haben wir ein Interview mit Martin Bardeleben geführt und unter anderem herausgefunden, wie viele Menschen die Plattform tatsächlich erreicht, wie LEGO und Co. sie erfolgreich nutzen und welche fünf Kriterien einen Pin besonders erfolgreich machen. Alle Insights kannst du im Interview nachlesen.

Das Interview

OnlineMarketing.de: Pinterest gilt oft als unterschätzte Plattform – trotz über 450 Millionen monatlich aktiven Usern. Woran liegt das deiner Meinung nach und wie werbt ihr selbst, um noch mehr Anerkennung zu erhalten?

Martin Bardeleben: Die Stärke von Pinterest ist, dass wir die einzige Plattform bieten, auf der die Nutzer:innen gezielt nach etwas suchen, wenn sie überlegen, was sie als nächstes tun oder kaufen wollen. So sind unsere Nutzer:innen beispielsweise gerade dabei, ihren Balkon fit für den Frühling zu machen. Sie lassen sich auf Pinterest inspirieren zu Deko, Bepflanzung oder kreativen Bauanleitungen, sammeln diese auf ihren Pinnwänden, bevor sie ihren Plan schließlich in die Tat umsetzen und die dafür benötigten Produkte shoppen.

Marken haben also bei uns die Gelegenheit, Nutzer:innen in einem sehr frühen und essentiellen Moment der Kaufentscheidung zu erreichen und mit ihren Inhalten und Produkten zu inspirieren. Immer mehr Unternehmen erkennen das. Denn tatsächlich ist es so, dass Menschen, die auf Pinterest unterwegs sind, nachweislich eine höhere Kaufbereitschaft mitbringen, bis zu zwei Mal größere Warenkörbe haben und 85 Prozent mehr ausgeben (Quelle: Sparkler custom study commissioned by Pinterest, May 2022). In Deutschland haben wir laut Nielsen aktuell 16,4 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen.

Martin Bardeleben, © Pinterest (Lichtliebe Volksdorf)

Im letzten Jahr haben wir unsere erste Markenkampagne in Deutschland lanciert, die unter dem Slogan „Folge deiner Inspiration“ auf das Thema emotionales Wohlbefinden bei der Internetnutzung aufmerksam gemacht hat. Auf Pinterest finden Nutzer:innen und Marken ein Umfeld, das als positiv und bereichernd empfunden wird. Auch das trägt nachweislich zu mehr Vertrauen, Erinnerung und Kaufbereitschaft bei. (Quelle: Usertesting.com, US adults and self-reported weekly social media users, Juli 2020). Und natürlich ist ein weiterer Fokus auch unsere Agenturpartner:innen und Werbetreibenden für Pinterest zu begeistern: Wir waren gerade auf der d3con mit einer Masterclass und werden auf der OMR mit einem Stand, einer Keynote und Masterclass am Start sein!

Glaubst du, dass noch zu wenige Marken überhaupt analytisch auf Trendentwicklungen achten, die ihren Produkten zugutekommen könnten? Wie könnte diesen potentiellen Werbetreibenden und Kooperationspartner:innen begegnet werden, um das zu ändern?

Insbesondere in Zeiten, in denen sich die Bedürfnisse und das Konsumverhalten der Menschen schnell und grundlegend verändern, sind Einblicke in ihr Planungs- und Kaufverhalten extrem wertvoll. Wir können diese Art von Insights dank des zukunftsgerichteten Such- und Nutzer:innenverhaltens auf Pinterest liefern. Das kann keine andere Plattform in dieser Kombination bieten. Mit Hilfe unseres Pinterest-Trends-Tools können Werbetreibende eigenständig konkrete Einblicke in das Such- und Planungsverhalten der Nutzer:innen erlangen, früh neue Trends erkennen und für sich und ihre Kampagnen nutzen.

Ein Beispiel für eine Marke, die erfolgreich auf Basis von Pinterest Trends geworben hat, ist BioMarkt. Die Bio-Supermarktkette hat bei der Kampagnenplanung auf einen Trend aus den Vorhersagen unseres Jahresreports Pinterest Predicts zurückgegriffen und konnte damit Anzeigen entwickeln, die auf die Interessen der Zielgruppe zugeschnitten waren. Das Ergebnis: 43 Prozent mehr Impressions als in der internen Benchmark definiert. Oder die LEGO Group: Wir haben gerade einen spannenden Case veröffentlicht, der zeigt, wie der Spielwarenhersteller durch eine Kampagne auf Pinterest Eltern und Kinder zum Schulbeginn zum Lernen, Spielen und Ausprobieren inspiriert. Der stärkste Brand Lift wurde durch verschiedene kreative Werbeformate bei den Eltern als wichtigste demographische Gruppe verzeichnet.