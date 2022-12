Pinterest dient über 400 Millionen Menschen monatlich als Inspirationsquelle und Trendradar. Welche Entwicklungen kommendes Jahr prägend sein werden – von Beauty und Mode über Home und Living bis hin zu Nachhaltigkeit und Finance – hat die Plattform im Pinterest Predicts 2023 Report festgehalten. Darüber hinaus kannst du dich auf OnlineMarketing.de von den TikTok-Trends des Jahres und dem Instagram Trend Report 2023 für neue, kreative und reichweitenstarke Werbekampagnen beflügeln lassen.

Für den diesjährigen Report hat Pinterest die Inhalte analysiert, nach denen Nutzer:innen auf der Plattform gesucht haben – und darauf basierend die Top-Trends des Jahres 2023 auserkoren und für Marketer und Content Creator aufbereitet. Die Erkenntnisse dürften für Werbetreibende spannend sein: Denn laut der Pinterest-Studie nahmen Pinterest-Trends in den ersten sechs Monaten um 20 Prozent schneller zu als Trends auf anderen Plattformen. Aufgrund dieser Dynamik bieten sich die florierenden Trends auf der Inspirationsplattform sehr gut für Marketing-Kampagnen und digitale Werbemaßnahmen an. LinkedIn erklärt:

Schon zum dritten Mal in Folge wurde die Genauigkeit des Reports „Pinterest Predicts“ unter Beweis gestellt: In den letzten drei Jahren haben sich 8 von 10 unserer Vorhersagen bewahrheitet. Wenn sich Menschen auf Pinterest mit Trends beschäftigen, suchen sie nicht nur einmal danach. Pinner besuchen sie oft mehrmals und suchen über ihre ursprüngliche Branche oder Kategorie hinaus. Diese sich wiederholenden Suchen bieten Marken eine einzigartige Gelegenheit, Trends in zusätzlichen Kategorien zu besitzen und Menschen über ihre ursprüngliche Zielgruppe hinaus zu erreichen.