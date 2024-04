TikTok erweitert sein Angebot mit einer neuen Foto-Sharing-App namens TikTok Notes, die in Kürze erscheinen wird.

ByteDance, der Mutterkonzern hinter TikTok, erweitert sein App-Portfolio mit einem neuen Ansatz im Bereich der Foto-Sharing-Apps. Seit Anfang April 2024 kursieren Gerüchte um eine neue Foto-App von TikTok und Hinweise für eine solche App wurden von diversen App Researchern im Code von TikTok gefunden. Die Einführung von TikTok Notes scheint kurz bevorzustehen. Einige Creator erhielten schon Benachrichtigungen in der TikTok App, dass Fotos, die auf TikTok geteilt wurden, automatisch auch in der neuen TikTok Notes App erscheinen, es sei denn, Nutzer:innen deaktivieren diese Funktion. Für Creator mit vielen Fotos könnte dies recht erfreulich sein, denn so haben sie schon reichlich Content in der neuen App. Ein kürzlich von dem App Researcher Radu Oncescu geteilter Screenshot auf der Plattform X liefert weitere Hinweise für die zeitnahe Veröffentlichung der App, inklusive eines Einblicks in das App Icon.

Mit TikTok Notes betritt ByteDance einen Bereich, der bisher vorrangig von Instagram besetzt wurde. Seit 2022 bietet TikTok seinen Nutzer:innen bereits die Möglichkeit, Fotos in einem Karussell-Posts zu erstellen, bei denen sich die Bilder automatisch oder durch manuelles Swipen der Betrachter:innen abspielen lassen. Des Weiteren können Ersteller:innen ihre Foto-Posts mit Musik hinterlegen. Trotz dieser Funktionen gilt TikTok nicht als direkte Konkurrenz für Instagram – ein Umstand, den die Einführung von TikTok Notes möglicherweise ändern wird. Ein genaues Startdatum ist jedoch noch nicht bekannt.

Von Lemon8 bis TikTok Now

Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue App TikTok Notes im Wettbewerb mit anderen Foto-Sharing-Apps, insbesondere Instagram, positionieren wird. Die Entwicklung dieser neuen App ist nicht der erste Vorstoß des Mutterkonzerns ByteDance, im Wettbewerb mit Instagram Fuß zu fassen. So war bereits die App Lemon8 darauf ausgelegt, den Fokus verstärkt auf Fotos statt auf Videos zu legen, positionierte sich jedoch als eine Art Hybrid zwischen Instagram und Pinterest. Bislang konnte Lemon8 sich allerdings nicht entscheidend durchsetzen.

Auch der Versuch, mit TikTok Now eine App auf den Markt zu bringen, die sich an der Funktionsweise der Trend-App BeReal orientierte, führte nicht zum erhofften Erfolg. TikTok Now sollte die Interaktion zwischen Freund:innen durch das Teilen von Fotos und Videos aus dem Alltag fördern. Letztlich wurde diese App jedoch eingestellt, möglicherweise weil sie für die User nicht die erwartete Relevanz hatte. Darüber hinaus soll TikTok erwägen, mit TikTok Lite eine weitere App zu launchen, die Creatorn Belohnungen für die Weiterempfehlung der Entertainment App beschert.