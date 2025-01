Looks like Google is finally sending manual actions in Europe! Here's an example from Italy: all the whitelabel projects are now gone (except Ansa). Seeing similar things in other countries too pic.twitter.com/iUmPC8AmI8

Im März 2024 rollte Google parallel ein großes Core Update und ein Spam Update aus und veröffentlichte sehr wichtige Neuerungen für die Spam-Richtlinien. Seither gibt es die relevanten neuen Richtlinien zu Expired Domain Abuse, Scaled Content Abuse und Site Reputation Abuse. Bei der Ausnutzung der Site Reputation werden Third Party Pages aufgesetzt, die vom Renommee einer First Party Page profitieren, aber nicht oder kaum unter der Kontrolle dieser stehen. Oft sind die Inhalte und Ziele dieser Third Party Pages nicht mit denen der First Party Page vereinbar und deshalb für Suchende nicht relevant in ihrem jeweiligen Suchkontext.

Nicht alle derartigen Third Party Pages werden von Google als Site Reputation Abuse eingestuft, es geht nur um jene, die die Rankings manipulieren sollen und nicht von der First Party geprüft werden. Site Reputation Abuse muss dann aber in der Suche geblockt werden. Die Richtlinie greift bereits seit dem 5. Mai 2024. Im November gab es noch ein kleines Update die Richtlinie betreffend. Dabei ging es schlicht und ergreifend um eine Änderung im Wording. So heißt es jetzt in der betreffenden Richtlinie:

Site reputation abuse is the practice of publishing third-party pages on a site in an attempt to abuse search rankings by taking advantage of the host site’s ranking signals.

Jetzt zeigt die Richtlinie nach Googles manuellen Maßnahmen also ihre Auswirkungen in Deutschland. In ganz Europa zeigen sich die Effekte in Bezug auf weniger Traffic. Ein Blick in die Search Console lohnt sich für SEOs, wenn man in diesem Bereich Probleme befürchten mag. Drops könnten zu sehen sein.

Mit den Spam-Richtlinien (dazu gehören Aspekte wie irreführende Weiterleitungen oder Link Spam) möchte Google sicherstellen, dass Inhalte in der Suche nicht durch Manipulationspraktiken kompromittiert und damit für User weniger relevant werden. Das heißt aber auch, dass die meisten SEOs und Content-Spezialist:innen, wenn sie kreative Inhalte – auch Gutscheine und Affiliate-Angebote betreffend – von der Entwicklung sogar eher profitieren könnten. Wie gewohnt möchte Google qualitativ hochwertige Inhalte in den SERPs fördern. Wer in die Inhalte Arbeit steckt und nicht auf Umgehungsoptionen allein setzt, sollte sich also nicht vor zu großen Traffic-Einbrüchen fürchten.