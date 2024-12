Dieses Update zielt darauf ab, die Qualität der Suchergebnisse weiter zu verbessern. Im Zuge der Aktualisierung werden Inhalte bevorzugt, die für Nutzer:innen wirklich sinnvoll sind, und solche abgewertet, die vor allem auf eine gute Platzierung in der Suche abzielen.

Was ist neu? Googles Updates und KI-Optionen gestalten den Suchmarkt

Das November 2024 Core Update steht ganz im Zeichen hochwertiger Inhalte und rückt die User-Perspektive in den Vordergrund. Inhalte, die echten Mehrwert bieten, werden somit stärker priorisiert, während rein suchmaschinenoptimierte Inhalte an Sichtbarkeit verlieren.

Im veränderten Suchmarkt 2024 wird der Fokus auf Suchoptionen mit generativer KI im Hintergrund größer denn je sein, was den Core Updates für Seitenbetreiber:innen jedoch wenig von ihrer immensen Relevanz nehmen dürfte. Generative KI-Optionen wie Google Gemini oder die AI Overviews dürften zunehmend an Bedeutung gewinnen. Interessant ist, dass diese KI-Features zwar weltweit in über 100 Ländern integriert, in der EU jedoch weiterhin nicht verfügbar sind.

Während Google die Suche durch Voice- und Video-Features sowie Lens weiterentwickelt, rücken Konkurrenten wie Perplexity mit innovativen Modellen wie dem Reasoning Mode und der Internal Knowledge Search nach. Auch OpenAI verstärkt mit ChatGPT Search den Wettbewerb, bleibt aber mit Einschränkungen hinter Google.

© Google via Canva

Core Update 2024: Was Seitenbetreiber:innen jetzt beachten sollten

Das November-Update könnte insbesondere jenen Seitenbetreiber:innen helfen, die unter dem scharf kritisierten Helpful Content Update aus dem vergangenen Herbst gelitten haben.

Mit dem November 2024 Core Update betont Google einmal mehr, wie wichtig hochwertige, nutzerzentrierte Inhalte sind. Creator sollten darauf achten, authentischen Mehrwert zu liefern, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Im ausführlichen Guide von OnlineMarketing.de kannst du nachlesen, was Webmaster grundsätzlich im Vorwege von Core Updates beachten können.

Hast du schon Veränderungen in Ihren Rankings bemerkt? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.