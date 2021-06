Die Ankündigung zur Verschiebung des Drittanbieter-Cookie-Endes bei Chrome hat die Marketing-Welt in Aufruhr versetzt. Wir haben Reaktionen gesammelt.

Es kam zu einem überraschenden Zeitpunkt, aber kam es völlig unerwartet? Google kündigte vergangene Woche – inmitten der Roll-outs großer Search Updates wie das June 2021 Core Update und ein umfangreiches Spam Update – plötzlich an, dass die Third Party Cookies im Chrome Browser fast zwei Jahre länger als zunächst geplant genutzt werden können. Für die gesamte digitale Marketing-Branche bedeutet das ein neuerliches Umdenken. Einerseits gibt es mehr Zeit, um passende Alternativlösungen zu finden; vor allem Google möchte die eigene Alternative FLoC (Federated Learning of Cohorts) aus der Privacy Sandbox bis 2023 optimieren. Andererseits wird schon eingesetzten Lösungen wie Shared IDs oder Contextual-Targeting-Ansätzen die Dringlichkeit als Basis für ein aktuelles Geschäftsmodell entzogen. Googles Privacy Engineering Director für Chrome Vinay Goel hatte als Erklärung zur Entwicklung bei der Abkehr von Third Party Cookies angegeben:

Insgesamt wurden bereits beträchtliche Fortschritte erzielt. Allerdings ist auch klar geworden, dass im gesamten Ökosystem mehr Zeit benötigt wird, bis alles richtig läuft.

Zu dieser Erkenntnis kommen auch einige der Unternehmen und Personen, die sich nun zu Googles Paukenschlag äußern. Von diesem selbst zeigt sich SEO-Experte Barry Schwartz hingegen nicht überrascht: