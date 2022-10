Offensichtliche Spam-Praktiken wie Cloaking oder versteckte Links straft Google ebenso ab wie maschinell generierten Traffic oder schlichtweg Malware. Google erklärt auf dem eigenen Blog, bezogen auf das jüngste Update, aber auch hinsichtlich der Spam Updates insgesamt:

Sites that see a change after a spam update should review our spam policies to ensure they are complying with those. Sites that violate our policies may rank lower in results or not appear in results at all. Making changes may help a site improve if our automated systems learn over a period of months that the site complies with our spam policies.