ICYMI: Google does a limited test showing search results without descriptions again https://t.co/756Fq0WbrS pic.twitter.com/3vZ2VcgMx7

Wie Schwartz berichtet, hat Google bereits 2015 einen ähnlichen Test durchgeführt. Der aktuelle Test löste in der SEO-Szene vor allem Verwirrung aus. Denn womöglich sammelt Google damit nur Erkenntnisse zu SERP-Optionen in bestimmten Fällen der rechtlichen Einschränkung von Darstellungsoptionen. Zuletzt hatte das Suchmaschinenunternehmen etwa in Australien mit Zensur in den SERPs gedroht, da dem Unternehmen im Rahmen eines Verleumdungsprozesses 40.000 US-Dollar Strafe auferlegt wurden. Der Grund war, dass die Suchmaschine einen Link zu einem Artikel von The Age aus dem Jahr 2004 gelistet hatte, der den Kläger, einen Anwalt namens George Defteros, diffamiert hatte. Der australische Supreme Court of Victoria hatte 2020 entschieden, dass der Artikel diffamierend sei und Googles Mitschuld bestätigt.

Im Grunde aber steht der Test Googles Ansinnen, die Suche so hilfreich wie möglich zu gestalten und schon in den SERPs diverse Fragen zu beantworten, entgegen. So hatte das Unternehmen kürzlich verschiedene Tests durchgeführt, die den Kontext zu Suchergebnissen erweitern. Dabei geht es beispielsweise um zusätzliche Links im Featured Snippet, einen „Also covered on this Page“-Bereich oder die Warnung vor unzuverlässigen und schnelllebigen Inhalten.