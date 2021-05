Im unteren Bereich von Featured Snippets tauchen im Test zusätzliche Themen, die auf der Quellseite behandelt werden, samt Hyperlink auf.

Bei Google geht die Entwicklung der Suchergebnisdarstellung grundsätzlich in eine Richtung, in der Suchanfragen immer häufiger mit No Click bedient werden. Dazu tragen auch komprimierte Informationen in Featured Snippets und besonders Rich Snippets bei. Nun testet Google allerdings eine Erweiterung der Snippets in den SERPs, die den Websites hinsichtlich Traffic-Generierung zugute kommen könnte. Denn der neue Bereich „Also covered on this page“ hebt im Rahmen eines Snippets weitere Themen hervor, die auf der Seite behandelt werden. Dabei gibt es dann im Featured Snippet direkt Links zu diesen konkreten Themen, die zu den farblich markierten Textabschnitten auf der Zielseite führen.

Mehr Klicks dank Googles Hinweis auf die Ausführlichkeit der Quelle in Featured Snippets?

Noch ist nicht klar, ob Google die neue Funktion in den Snippets vorerst nur testet oder ob diese bereits in einem Roll-out begriffen ist. SEO-Experte Mordy Oberstein hatte das Feature entdeckt und via Twitter geteilt: