The November 2021 Core Update rollout is now complete.

Auswirkungen von Googles November 2021 Core Update und die Frage nach dem nächsten

Nachdem Google im Sommer erstmals ein Doppel-Core-Update – im Juni und im Juli – ausgerollt hatte, konnten Website-Betreiber:innen damit rechnen, dass noch vor Jahresende ein weiteres folgen würde. Immerhin hatte das Suchmaschinenunternehmen die Branche im Jahr 2020 mit einem entsprechenden großen Update im Dezember überrascht.

Anfang November 2021 hatte Danny Sullivan, seines Zeichens Chef der Google SearchLiaison, angekündigt, dass es künftig mehr große Updates bei Google geben werde. Dazu zählen Spam Updates genauso wie Core Updates. Im Zuge dieser Ankündigung hatten viele Seitenbeitreiber:innen bereits das nächste Core Update gefürchtet – und dieses wurde dann auch prompt gestartet. Die Auswirkungen des aktuellen Core Updates haben wir in einem weiteren Beitrag zusammengefasst. Demnach war etwa die Volatilität des aktuellen Updates höher als beim Pendant im Sommer.

Nachdem es nun abgeschlossen ist, bleibt allerdings die Frage, ob Core Updates künftig noch häufiger auftreten werden. Im Jahr 2020 folgte das Update im Dezember einem Core Update aus dem Mai. In diesem Jahr ist nach dem Doppel-Update im Juni und Juli nur vier Monate später das nächste Core Update gekommen. Google selbst gibt an, dass es mehrmals im Jahr zu dieser Art von Anpassung kommt. SEOs sollten angesichts der jüngsten Äußerungen von Danny Sullivan und der vielen Entwicklungen bei Googles Suchmaschine nicht überrascht sein, wenn schon früh im kommenden Jahr das nächste große Core Update ausgerollt wird.

Vorbereitung auf Core Updates heißt, gute SEO zu betreiben

SEOs können wenig tun, wenn es erstmal zu einem umfassenden Algorithmus-Update gekommen ist. Schwankungen oder gar Ranking-Verluste müssen dann unmittelbar hingenommen werden. Im Vorwege der Updates müssen sie ihre Inhalte so relevant wie möglich gestalten, ihre Seiten so gut auf die UX auslegen wie möglich.

Google gibt stets an, welchen Best Practices zu folgen ist, um möglichst relevante Inhalte für die Suchmaschine zu kreieren. Welche Maßnahmen Seitenbetreiber:innen explizit im Kontext von Core Updates umsetzen sollten, das haben wir in einem Beitrag eigens zusammengefasst. Außerdem kannst du in unserem Digital Bash Podcast Insights und Quick Tipps zur Suchmaschinenoptimierung erhalten: