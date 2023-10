Denn das ist die große Sorge der Publisher: KI-Bots nutzen ihre hilfreichen Inhalte, um User zu informieren, geben aber keine oder nur sehr unpräzise Quellen an. Links in KI-generierten Antworten werden zwar bei einigen Bots und etwa in der SGE von Google schon integriert; trotzdem sind viele große Medienhäuser unsicher, ob sie ihren Content mit den KI-Bots teilen sollen.

Danielle Romain schreibt auf dem Google Blog, dass es ein wichtiger Schritt für die Transparenz im Rahmen des Crawlings vonseiten Googles ist, Kontrollen über robots.txt bereitzustellen. Zugleich möchte Google aber noch andere Kontrollsysteme ausloten, die der KI-Entwicklung eher gerecht werden:

Making simple and scalable controls, like Google-Extended, available through robots.txt is an important step in providing transparency and control that we believe all providers of AI models should make available. However, as AI applications expand, web publishers will face the increasing complexity of managing different uses at scale. That’s why we’re committed to engaging with the web and AI communities to explore additional machine-readable approaches to choice and control for web publishers