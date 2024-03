Today we're expanding our support for Product variants through https://t.co/Rs5b9k0tl1 ProductGroup markup, including validation support in Search Console and the Rich Results Test. Learn more: https://t.co/SJRf7Fjt2C pic.twitter.com/RpdYHRPJ9z

Für eine extrem personalisierte Shopping Experience bietet Google jetzt einige neue Funktionen. Dazu gehört vor allem ein neues Bewertung-Feature. User können – vorerst nur in den USA – im mobilen Browser und in der App bei ersten Produkten wie Schuhen oder Accessoires auf die Style Recommendations zurückgreifen. Dabei haben sie die Möglichkeit, mit einem Thumbs up oder Thumbs down Icon, ähnlich wie auf Facebook oder auch Netflix, zu bewerten, ob ihnen ein Produkt gefällt. Auch der Swipe nach rechts oder links ist als Bewertungsoption möglich. Diese Option erinnert wiederum an die Dating App Tinder und an einen Threads-Test, der per Swipe ebenfalls Informationen für den Algorithmus und die For You-Sektion der Plattform sammeln soll. Sean Scott führt aus:

If you haven’t quite found what you want (or you just want to keep going), we’ll give you the option to rate more items and instantly see another set of results. We’ll remember your preferences for next time, too. So when you’re looking for, say, men’s polo shirts again, you’ll see personalized style recommendations based on what you liked in the past and products you interacted with.

Mit kurzem Tippen oder Swipen Produkte in der Google-Suche bewerten, © Google

Auch neu: Brand-Präferenzen, Virtual Try-on und KI-Generierung deiner Produktvorstellung

Zu den weiteren neuen Funktionen gehört unter anderem die Möglichkeit, mehr von Marken in den vorgeschlagenen Produkten zu sehen, die dir gefallen. User können in den USA das Dreipunktemenü neben der neuen Sektion „Popular from your favorite brands“ antippen und dann über „About this result“ ihre Brand-Präferenzen angeben. Das funktioniert auch auf dem Desktop.

Wer etwas Passendes gefunden hat, kann nunmehr auch auf ein Try-on Feature zugreifen. Ein solches hatte Google bereits im Sommer 2023 für verschiedene Körpertypen vorgestellt. Jetzt kommt das neue Virtual Try-on Feature für US User und ermöglicht die Ansicht von Shirts, Hosen etc. an diversen Models, in verschiedenen Größen. Dabei werden Falten, Schatten und dergleichen angezeigt. Diese Ansicht soll die Klick- und Conversion-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Solche virtuellen Features zum Anprobieren bieten unter anderem auch Walmart und Snap Inc. im AR-Kontext.

No two shoppers are alike, which is why we’re designing the shopping experience on Google so it’s tailored to you,

erklärt Google. Deshalb können erste User in den USA jetzt auch mithilfe von generativer KI Styles und Produkte finden, die zu den Ideen passen, die sie im Kopf haben. Immerhin haben laut Google 20 Prozent der Shopping-Suchanfragen mindestens fünf Wörter, was auf eine Beschreibung der Vorstellung eines Produktes hindeutet. User können eine Suchanfrage eingeben und mit der Funktion zur Bildgenerierung fotorealistische Bilder sehen, die der Idee entsprechen. Wenn davon eine Option gefällt, kann über das Klicken oder Tippen darauf eine Ansicht von shoppable Produkten geöffnet werden, die diesem Bild entsprechen oder ähnlich sind. Um das Experiment nutzen zu können, müssen die US User bei der Search Generative Experience (SGE) angemeldet sein.

So bringst du deine Produktvorstellung zum Leben und findest passende Produkte, © Google

Mit diesen Updates entwickelt Google die Ambitionen, als Marktplatz zu dienen, weiter. Mehr Conversions über Google Shopping könnten die Folge sein. Und womöglich sind diese Features nur ein Fingerzeig in Richtung der Funktionsmöglichkeiten, die Gen AI künftig noch ermöglichen kann. Wann die Funktionen auch außerhalb der USA zu nutzen sind, ist bisher unklar.