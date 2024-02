Today we're expanding our support for Product variants through https://t.co/Rs5b9k0tl1 ProductGroup markup, including validation support in Search Console and the Rich Results Test. Learn more: https://t.co/SJRf7Fjt2C pic.twitter.com/RpdYHRPJ9z

Immer mehr strukturierte Daten, immer facettenreichere Ergebnisse – Shops und Marken profitieren

In den vergangenen Monaten hat Google diverse neue strukturierte Daten für SEOs und Seitenbetreiber:innen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr gab es neues Markup für Fahrzeughändler:innen, für Profilseiten und Diskussionsforen und auch für Ferienhäuser. Jetzt kommt ein erweiterter Support für das Produkt-Markup dazu. Auf dem Google Search Central Blog wird das neue Markup vorgestellt. Da viele Produkte in verschiedenen Variationen verkauft werden (unterschiedliche Farben, Größen, Materialien oder bei Technikprodukten auch Speichergrößen), können SEOs das neue Markup verwenden, um Google anzuzeigen, welche Produkte Variationen eines Artikels sind. Wenn diese strukturierten Daten implementiert sind, erhalten Shopper bei der Suchmaschine eine bessere Übersicht über die Produktauswahl. Verwender:innen des Markups optimieren und ergänzen laut Google auch ihre Merchant Center Feeds.

Dabei ist die Integration etwas komplexer als bei Seiten mit Einzelprodukten. So gibt es drei neue Properties für die Markup-Gruppe:

hasVariant (to nest Product variants under their parent ProductGroup ),

(to nest variants under their parent ), variesBy (to list the variant-identifying properties), and

(to list the variant-identifying properties), and productGroupID (the ID, also known as „parent sku“ of the ProductGroup) .

Der ausführliche Dokumentationstext für Produktvarianten (auf Single und Multi Page Websites) erklärt detailliert, wie du die strukturierten Daten integrierst. Ein Code-Beispiel für eine Single Page Website sieht wie folgt aus:

<html> <head> <title>Wool winter coat</title> <script type="application/ld+json"> [ { "@context": "https://schema.org/", "@type": "ProductGroup", "name": "Wool winter coat", "description": "Wool coat, new for the coming winter season", "url": "https://www.example.com/coat", "brand": { "@type": "Brand", "name": "Good brand" }, "audience": { "@type": "PeopleAudience", "suggestedGender": "unisex", "suggestedAge": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": 13, "unitCode": "ANN" } }, "productGroupID": "44E01", "pattern": "striped", "material": "wool", "variesBy": [ "https://schema.org/size", "https://schema.org/color" ], "hasVariant": [ { "@type": "Product", "sku": "44E01-M11000", "gtin14": "98766051104214", "image": "https://www.example.com/coat_small_green.jpg", "name": "Small green coat", "description": "Small wool green coat for the winter season", "color": "Green", "size": "small", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=green", "priceCurrency": "USD", "price": 39.99, "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition", "availability": "https://schema.org/InStock", "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" }, "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" } } }, { "@type": "Product", "sku": "44E01-K11000", "gtin14": "98766051104207", "image": "https://www.example.com/coat_small_lightblue.jpg", "name": "Small light blue coat", "description": "Small wool light blue coat for the winter season", "color": "light blue", "size": "small", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://www.example.com/coat?size=small&color=lightblue", "priceCurrency": "USD", "price": 39.99, "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition", "availability": "https://schema.org/InStock", "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" }, "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" } } }, { "@type": "Product", "sku": "44E01-X1100000", "gtin14": "98766051104399", "image": "https://www.example.com/coat_large_lightblue.jpg", "name": "Large light blue coat", "description": "Large wool light blue coat for the winter season", "color": "light blue", "size": "large", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://www.example.com/coat?size=large&color=lightblue", "priceCurrency": "USD", "price": 49.99, "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition", "availability": "https://schema.org/Backorder", "shippingDetails": { "@id": "#shipping_policy" }, "hasMerchantReturnPolicy": { "@id": "#return_policy" } } } ] }, { "@context": "https://schema.org/", "@type": "OfferShippingDetails", "@id": "#shipping_policy", "shippingRate": { "@type": "MonetaryAmount", "value": 2.99, "currency": "USD" }, "shippingDestination": { "@type": "DefinedRegion", "addressCountry": "US" }, "deliveryTime": { "@type": "ShippingDeliveryTime", "handlingTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": 0, "maxValue": 1, "unitCode": "DAY" }, "transitTime": { "@type": "QuantitativeValue", "minValue": 1, "maxValue": 5, "unitCode": "DAY" } } }, { "@context": "http://schema.org/", "@type": "MerchantReturnPolicy", "@id": "#return_policy", "applicableCountry": "US", "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow", "merchantReturnDays": 60, "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail", "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn" } ] </script> </head> <body> </body> </html>

Sobald SEOs das neue Markup verwenden, haben ihre Inhalte die Chance, in hervorgehobenen Suchergebnissen wie Rich Results auf Google aufzutauchen. Die Produktvarianten lassen sich über den Search Console-Bericht für Händlereinträge und den Rich-Bericht zu Produkt-Snippets sowie das Rich Results-Test-Tool überprüfen und validieren.

So können valide Produktvarianten bei Google im Markup aussehen (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Suchende finden bei Google also künftig wohl noch mehr Auswahl der einzelnen Produkte von Marken und Händler:innen. Und so wird die Produktsuche dort womöglich an Gewicht gewinnen, auch im Vergleich zur Produktsuche mit Filteroptionen auf Marktplätzen oder gar über YouTube und Co.