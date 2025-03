Das Interesse an Nachhaltigkeit ist in jedem Unternehmen groß. Die Frage ist, was daraus abgeleitet wird,

erklärte Michael Fuhrmann von DoubleVerify. Denn: Echte Werte können variieren, weil smarte Algorithmen viele Anfragen gar nicht mehr ausspielen, wie Abdelkader Barjiji von Ströer den Teilnehmer:innen ins Gewissen rief. Damit verwies er einerseits auf Vorteile, die Gen AI im programmatischen Werbekontext auch in Bezug auf nachhaltige Strukturen liefern kann. Damit Advertiser nun besser nachvollziehen können, welche Emissionen ihre Kampagnen in Google Ads verursachen, führt Google ein Carbon Footprint Reporting ein. Dieses soll „kontospezifische Schätzungen basierend auf dem individuellen Targeting, dem Medienmix und der Auktionsdynamik eines Kontos“ bieten.

Speaker Awards auf der Bühne am Conference Day, © d3con

So funktioniert Googles Carbon Footprint Reporting – für ausgewählte Advertiser verfügbar

Digitale Werbemittel verursachen durch hohe Rechenlasten und komplexe Auslieferungsmechanismen beträchtliche CO₂-Emissionen. So entstehen allein durch Programmatic Advertising in Deutschland, UK, Frankreich, den USA und Australien zusammen pro Monat rund 215.000 Tonnen CO₂. Zum Vergleich: Ein Flug von Frankfurt nach New York emittiert ca. 1,5 Tonnen CO₂. Um Veränderungen herbeizuführen, müssen Unternehmen zunächst ihre Emissionsdaten erheben – und sie dann vor allem richtig interpretieren und in sinnvolle Maßnahmen übersetzen […],

so Zimmer weiter, im Jahr 2024. Auf die Nachfrage nach einer Option, um Emissionsdaten einfach zu erheben, hat Google mit dem neuen Reporting eine Antwort gefunden. Dieses bietet Werbetreibenden First-Party-Datenberichte, um den CO₂-Fußabdruck ihrer Werbekampagnen so präzise wie möglich zu messen. Und nicht nur das: Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben wird damit erleichtert. Die EU gab 2024 bekannt, in den Mitgliedstaaten bis 205 Klimaneutralität zu erreichen – und die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent (gegenüber 1990) zu reduzieren.

Auf dem Google Blog Think with Google erklärt Adam Elman, Director of Sustainability at Google, wie das neue Reporting funktioniert. Demnach werden Informationen auf Kontolevel für die Advertiser bereitgestellt, welche sich auf Kampagnen aus Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360 und Google Ads beziehen. Die Schätzungen zu den Emissionen werden auf Basis von First-Party-Daten erstellt und betrachten die gesamte Marketing-Strategie. Google ermittelt die Werte in Abstimmung mit den Greenhouse Gas Protocol Carbon Reporting and Accounting Standards (GHGP) und dem Global Media Sustainability Framework (GMSF). Im Reporting können Emissionen der Größenordnung 1, 2 und 3 angegeben werden. Eine detaillierte methodische Aufschlüsselung bieten Googles Hilfe-Center und ein Erklärvideo.

Carbon Footprint for Google Ads is part of an ongoing journey to make carbon emissions data available to our partners. This journey is far from over. We look forward to continuing to work with advertisers to help them better understand their impact and help drive the transition to a more sustainable future,

so Adam Elman. Um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten, ist es essentiell, dass möglichst viele Advertiser auf entsprechende Angebote zugreifen, ihrer Emissionen messen und idealerweise in der Folge reduzieren. Derzeit steht das Carbon Footprint Reporting für Google Ads weltweit nur auf Anfrage für ausgewählte Partner:innen bereit. Es wird aber laut Google bald für mehr Werbetreibende zugänglich gemacht. In Deutschland setzen schon Unternehmen wie Bergfreunde, Vodafone und EnBW auf das neue Reporting.

Die Ergebnisse des Reportings können Werbetreibende nutzen, um ihre Kampagnen nicht nur einer umfassenden Nachhaltigkeitsprüfung zu unterziehen, sondern auch einen Beitrag zur Emissionseindämmung im Digitalraum und präziseres Targeting zu sorgen. Für letzteres bietet Google, kurz nach einem massiven Google Ads-Fehler, der bei vielen Advertisern sogar Anzeigeausspielungen unmöglich machte, eine Reihe neuer Tipps, mit denen Ads die Aufmerksamkeitsrezession überwinden können.