Die Inspirationsplattform Pinterest und das Medienhaus Ströer haben eine Kooperation angekündigt, die für viele Marken – auch angesichts der kommenden Feiertagssaison – interessant sein dürfte: Der neue „Second-Screen“-Marketing-Ansatz verbindet Pinterest Ads mit Digital-Out-of-Home (DOoH) Spots von Ströer. Die Anzeigen werden im gleichen Look auf beiden Screens abgebildet und geben Marken somit die Möglichkeit, ihre Zielgruppe entlang sehr differenter Touchpoints in der Customer Journey zu erreichen. Das Modehaus C&A nutzt den neuen Ansatz – welcher ab sofort allen Marken zur Verfügung steht – als erstes Unternehmen mit der diesjährigen Weihnachtskampagne.

Pinterest beschreibt das Ziel der Kampagne als die Generierung von Awareness via Pinterest und Store Traffic über die Ströer-Platzierungen. Die Weihnachtskampagne von C&A läuft seit dem 2. November 2023 für zwei bis drei Wochen deutschlandweit. Zentraler Gegenstand der Kampagne sind die Produkte der C&A Festive Collection. Die Motive, welche als Static und Video Ads auf Pinterest ausgespielt werden, greifen den momentan beliebten Pinterest-Trend „festliche Outfits“ auf – ein Thema, zu dem die Suchanfragen kürzlich im Wochenvergleich um 37 Prozent angestiegen sind.

Die Outfit-Ideen werden passend zum Pinterest-Trend auf dem Public Video-Netzwerk von Ströer im Umkreis von 40 C&A-Geschäften in Deutschland ausgespielt. Mit der Verbindung von Online und Offline über den „Second-Screen“-Ansatz möchte C&A mehr potenzielle Kund:innen ansprechen und die Attrakitvität der Produkte steigern. Rick van der Molen, Head of Digital Europe bei C&A, kommentiert:

Auf Pinterest erreichen wir jetzt genau die Menschen, die die bevorstehende Weihnachtszeit planen. Mit Hilfe von Pinterest Trends können wir noch besser verstehen, wofür sich unsere Zielgruppe interessiert und sie mit passenden Outfits dazu inspirieren, aus jedem Moment in dieser festlichen Zeit etwas Besonderes zu machen. Die Kombination der Pinterest-Kampagne mit den digitalen Out-of-Home-Flächen von Ströer ermöglicht es uns, Menschen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft an verschiedenen Touchpoints abzuholen, mehr Aufmerksamkeit für unsere Produkte zu schaffen und gleichzeitig den Traffic in die Stores zu erhöhen.