Neben dem Wegfall der Third Party Cookies – auch bei Chrome, in diesem Kontext hatte Safari schon vor Jahren vorgelegt – und der Erschwerung des User Trackings im Mobile-Kontext durch die App Tracking Transparency und Googles vergleichbare Bestrebungen bei Android, fällt damit ein weiterer wichtiger Faktor für die Nachvollziehbarkeit von Kampagneninteraktionen im Digitalraum weg. Marketer müssen sich also schon jetzt auf andere Optionen verlegen, um ihre Kampagnen im Browser künftig analysierbar zu machen. Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple, erklärt:

Unser hoher Anspruch an den Datenschutz zeigt sich in vielen Features auf unseren Plattformen, unter anderem bei den umfangreichen Updates für Privates Surfen in Safari und der Erweiterung des Blockierungsmodus.

Das Unternehmen sperrt beispielsweise jetzt auch private Browser-Fenster, sobald sie nicht verwendet werden.

Ein blockiertes privates Browser-Fenster bei Safari, © Apple

Auch gibt es Updates für Passwörter und Passkeys, neue Warnungen vor sensiblen Inhalten und andere, weiterführende Sicherheitsoptionen, die den Schutz der User betreffen. Im Apple Newsroom kannst du alle ausführlich nachvollziehen.