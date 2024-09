Video-Ads sind 2024 der größte Erfolgsfaktor im Online-Display-Werbemarkt und machen fast die Hälfte der Umsätze aus. Doch auch Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend Einfluss auf Werbestrategien.

Der deutsche Online-Display-Werbemarkt befindet sich 2024 auf einem klaren Wachstumskurs und hat erstmals die Schwelle von sechs Milliarden Euro überschritten. Laut der aktuellen Prognose des Online-Vermarkterkreises im Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V. werden die Umsätze auf 6,155 Milliarden Euro gestiegen – ein Zuwachs von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rasmus Giese, Vorsitzender des OVK und Geschäftsführer von United Internet Media, bestätigt:

Der positive Wachstumstrend für Display-Werbung, den wir bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 beobachten konnten, hat sich 2024 nicht nur fortgesetzt, sondern weiter verstärkt. Das im Frühjahr prognostizierte Ziel von fast sechs Milliarden Euro werden wir deshalb sogar deutlich übertreffen. Online-Display-Werbung steht in Deutschland für vertrauenswürdige und sichere Angebote in reichweitenstarken Umfeldern mit hoher Bekanntheit.

Umsätze von Online-Displaywerbung nach Quartalen, © ]OVK/BVDW

Die Zahlen beweisen, dass Online-Display-Werbung nicht nur stabil bleibt, sondern weiter an Bedeutung gewinnt – vor allem in den Bereichen Programmatic Advertising und Video-Werbung.

Programmatic Advertising: Automatisierung als Umsatzmotor

Ein großer Teil dieses Wachstums wird durch Programmatic Advertising erzielt. Für 2024 wird erwartet, dass 74 Prozent der Gesamtumsätze – das entspricht 4,543 Milliarden Euro – über programmatische Buchungen generiert werden. Dies zeigt, wie wichtig die Automatisierung von Werbeanzeigen geworden ist. Werbetreibende profitieren von effizienteren Kampagnen, die gezielt auf ihre Zielgruppen ausgerichtet sind, was sich positiv auf den Return on Investment auswirkt. Damit wird der Einsatz von Daten und Technologie zur Aussteuerung von Anzeigen immer mehr zur Norm, was beispielsweise durch die Erweiterung von Werbelösungen wie Googles Performance Max und generative KI überhaupt vorangetrieben wird.

Pogrammatische Buchungen wachsen im Vergleich zu klassischen Buchungsformen kontinuierlich, © ]OVK/BVDW

Online-Video-Werbung: Eine Erfolgsgeschichte

Ein weiterer Trend, der nicht ignoriert werden kann, ist der Anstieg der Online-Video-Werbung. Mit einem erwarteten Umsatz von 2,837 Milliarden Euro im Jahr 2024, der 46 Prozent der gesamten Online-Display-Einnahmen ausmacht, zeigt sich ein Wachstum von fast 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zunahme der Umsätze im Bereich Online-Video-Werbung im Vergleich zu anderen Formaten, © ]OVK/BVDW

Insbesondere In-Stream-Video-Ads sind bei Werbetreibenden gefragt, weil sie Nutzer:innen stark einbinden und das Engagement fördern. Folglich wird Video-Content immer zentraler für erfolgreiche Kampagnen.

Diese Werbeformate haben im Jahr 2024 das meiste Wachstum verzeichnet, © ]OVK/BVDW

In den sozialen Medien erweisen sich Videos ebenfalls als erfolgreich. Damit du mit werblichen und organischen Videos 2024 und darüber hinaus möglichst viel Aufmerksamkeit generierst, kannst unsere Videotrends für das Jahr 2024 nachlesen.

Nachhaltigkeit und Responsible Media: Ein Blick in die Zukunft

Während das Wachstum beeindruckend ist, bleibt das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Die Branche hat erkannt, dass Responsible Media – also die verantwortungsbewusste Gestaltung von Werbeumfeldern – ein entscheidender Faktor ist. Dies umfasst sowohl ökologisch nachhaltige Maßnahmen als auch den wirtschaftlich verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. In der Online-Marketing-Praxis bedeutet dies, dass nachhaltige Werbepraktiken nicht nur ein ethischer Trend sind, sondern auch von Konsument:innen zunehmend erwartet werden und Kaufentscheidungen beeinflussen.

So wirst du Stammspieler:in im Online-Display-Werbemarkt

Die enormen Wachstumszahlen im Bereich der Online-Display- und Video-Werbung zeigen, dass die Investition in programmatische Kampagnen und Video-Content sich nicht nur lohnt, sondern zunehmend zur Pflicht wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Automatisierung von Anzeigen, gepaart mit einer zunehmenden Verlagerung hin zu Bewegtbildinhalten, bietet dir die Möglichkeit, deine Zielgruppen präziser und effektiver anzusprechen. Wenn du jetzt in Programmatic Advertising und Online-Video-Werbung investierst, kannst du von den aktuellen Trends profitieren und deinen ROI maximieren. Nachhaltigkeit sollte dabei ebenfalls eine Rolle spielen, um langfristig das Vertrauen der User in deine Marke zu stärken.

Mehr Informationen zu den Entwicklungen im Online-Display-Werbemarkt findest du im vollständigen OVK-Report.