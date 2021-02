Das neue Google Analytics 4 ist 2020 ausgerollt worden. Im Fokus steht das User-Verhalten. Dazu gibt es eine ganze Reihe neuer Funktionen, die das Tracking in der Zukunft verändern werden.

Seit dem 14. Oktober 2020 ist sie verfügbar, die neue Version von Google Analytics. Sie nennt sich Google Analytics 4 (GA4) und bietet zahlreiche neue Features. Das ereignisbasierte User-Verhalten steht dabei im Fokus. Bereits im vergangenen Jahr waren viele Funktionen als Beta-Version der Web und App Property verfügbar – jetzt stehen sie als fester Bestandteil zur Verfügung.

Neue Möglichkeiten zur Datenverarbeitung mit Google Analytics 4

Machine-Learning

Neben der Modellierung (Attribution), Data-Streams (eventbasiertes Tracking) und einer erweiterten Visualisierung (zum Beispiel in Form von Pivot-Tabellen, Trichtern, Customer Journeys) dürfte wohl die Integration von Machine-Learning-Prozessen die größte Neuerung sein. Auch bietet GA4 eine Prognose, welchen Umsatz du mit einer bestimmten Nutzergruppe generieren kannst. Im Mittelpunkt steht die Customer Centricity.

Mehr Daten durch App + Web in einer Property

Zudem bringt GA4 eine neue Verknüpfungsmöglichkeit mit Firebase. Sofern es sich bei deiner mobilen App um ein Firebase-Projekt handelt, kannst du es mit der neuen Analytics-Version verknüpfen. Die Datenströme fließen aus Firebase automatisch in GA4 ein. Die Daten der App lassen sich so einfach in Google Analytics einsehen. Um eine App zu tracken, ist eine Verknüpfung zwischen GA4 und Firebase unentbehrlich, aber auch ein gemeinsames Tracking von Web und App ist nun möglich.

Direkte Integration von Google BigQuery

Die Möglichkeit, GA4 mit BigQuery zu verknüpfen, erlaubt dir weitere Detailanalysen. Weitere Vorteile von BigQuery sind Auswertungen und Analysen zu Geschäftsvorgängen in Echtzeit. Die Ergebnisse können durch Machine Learning prognostiziert werden. Die Verbindung von Analytics und BigQuery war bisher nur über den kostenintensiven „Umweg“ Google Analytics 360 möglich. GA4 lässt sich kostenfrei mit der Datenbank für Rohdatenanalyse verknüpfen. Man kann davon ausgehen, dass GA4 immer mehr als reiner Datensammelpunkt genutzt wird. Die echten Analysen finden dann im eigenen Business Intelligence Tool statt, in welchem auch weitere Daten zum Beispiel aus dem CRM hinzugezogen werden können.

In der neuen Analytics-Version findet vor allem die von einigen Tracking-Fans gefürchtete „Cookie-Problematik“ Beachtung. Der Plan: Die noch vorhandenen Daten werden statistisch hochgerechnet.

Wie lassen sich Zielvorhaben ohne den Einsatz von Cookies auf User-Basis tracken?

Aktuell ist ungewiss, wie lange Cookies noch für das Tracking von Websites genutzt werden können. Die User können frei wählen, ob sie beim Seitenbesuch ein Tracking zulassen wollen oder nicht. Aber nicht nur die zunehmend ausfallenden Cookies sind ein Problem, auch das häufige Wechseln der User zwischen verschiedenen Endgeräten erschwert die Erfassung von Transaktionen. Die Lösung von GA4 lautet Conversion-Modellierung und basiert auf maschinellem Lernen. Es gilt, potenzielle Datenlücken zu füllen, indem Algorithmen aussagekräftige Messwerte berechnen, ohne dass eine konkrete Zuordnung zum User erfolgt. Genutzt werden hierfür unter anderem Verlaufsdaten, die ausgewertet und in Form von anonymisierten Berichten bereitgestellt werden. Du kannst dein Marketing somit auch ohne Cookies zuverlässig tracken und jederzeit auf Änderungen im Nutzerverhalten reagieren.

Vereinfachung des Trackings

Anders als bei Universal Analytics beruht bei GA4 sämtliches Conversion-Tracking auf Ereignissen. Standard-Ereignisse können automatisch getrackt werden. Du kannst zudem für jedes Projekt eigene „Events“ definieren, die dir besonders wichtig sind. Pro Projekt kannst du bis zu 500 unterschiedliche Ereignisse festlegen. Jedem einzelnen Ereignis können wiederum 25 Parameter zugeordnet werden. Neu ist zudem, dass du deinen Kund:innen/Besucher:innen User Properties (Nutzereigenschaften) zuordnen kannst. Das Ganze geht relativ einfach über den Google Tag Manager.

Daten direkt nach Google Analytics schicken

Egal ob Datenbank, Shop-System oder CRM mit dem sogenannten Measurement-Protokoll hast du die Möglichkeit, Messdaten an deinen GA4 Account zu senden. Dies können beispielsweise Transaktionsberichte aus deinem E-Commerce-System, Callcenter-Interaktionen oder Informationen über den Kund:innenlebenszyklus sein. Neu ist zudem die Umsatzmessung einzelner Abonnenten, bei der wiederkehrende Umsatzdaten an GA4 gesendet werden und du so einen genauen Überblick über den Effekt deiner Werbe- und Marketing-Maßnahmen bekommst.

Die Berichte bei Google Analytics, (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Google

Fazit

Schnell wird klar, dass die Fortschritte von GA4 umfangreich sind und sich nur schwer in einer gemeinsamen Formel zusammenfassen lassen. Der Fokus liegt insgesamt mehr auf der Interaktion der Nutzer:innen. Die Customer Journey steht im Mittelpunkt des modernen Trackings. Es gilt, Nutzer:innen und ihr Verhalten selbst zu analysieren. Das ist umso erstaunlicher, da Cookies künftig mehr und mehr der Vergangenheit angehören. Chrome beispielsweise hat angekündigt, Werbe-Cookies ab 2022 in seinem Browser nicht mehr zuzulassen. Mit GA4 wird das aber nicht das Ende des Trackings sein.

Im Gegenteil: Die Daten, die du erhältst, geben dir wertvolle Informationen über das Verhalten deiner Kund:innen und somit über den Wert deines Online Marketings, natürlich für Web und App. Hierfür gibt dir GA4 die Möglichkeit, Ereignisse und Parameter so zu definieren, dass du die Nutzer:inneneigenschaften deiner Kund:innen möglichst präzise tracken und auf Bedürfnisse beziehungsweise Änderungen im User-Verhalten rasch reagieren kannst. Ein weiterer Vorteil: GA4 kann hervorragend mit weiteren Tools wie BigQuery und Firebase verknüpft werden. Sofern du schon über einen Universal Analytics Account verfügst, kannst du einfach zusätzlich das neue GA4 implementieren und die alte Version parallel weiternutzen. Wie seine Vorgängerversion wird GA4 weiter ausgebaut und sukzessive mit neuen Berichten und Features ausgestattet.