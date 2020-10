Millionen Unternehmen nutzen Googles Tracking Tool Analytics. Viele Marketer sind darauf aus, ihre Nutzung von Analytics zu optimieren – und jetzt liefert Google ihnen eine neue Version. Schon im vergangenen Jahr hatte Google App + Web Property Updates in die Beta-Version gebracht und darauf basierend wurde nun die neue Analytics-Version ausgerollt. Sie fokussiert vor allem Machine-Learning-Mechanismen, um schnell Informationen zum Verständnis von Entwicklungen und Kundenverhalten anzeigen zu können. Dabei ist sie laut Google „von Natur aus datenschutzorientiert“, sodass User auf Analytics setzen können, selbst „wenn Änderungen in der Branche wie Einschränkungen bei Cookies und Identifiern“ zu weniger Daten bei ihnen führen sollten.

Die neue Version von Google Analytics ermöglicht automatische Benachrichtigungen zu verschiedenen Trends in deinen Daten. Während so sich verändernde Kundenbedürfnisse analysiert werden können, könnten auch künftige Nutzungsmuster dieser Kunden vorhergesagt werden. Beispielsweise hilft die Ermittlung der Abwanderungswahrscheinlichkeit von Kunden dabei, sich auf die Kundenbindung zu konzentrieren.

Google setzt auch immer neue vorausschauende Metriken ein. Zum Beispiel der potentielle Umsatz, der mit einer Gruppe von Usern generiert werden kann. Mit derlei Insights können die User ihre Audiences besser analysieren und herausfinden, wer mehr ausgibt und womöglich auch warum. Google möchte Marketern insbesondere dabei helfen, ihren ROI zu optimieren. So lassen sich durch eine stärkere Integration von Google Ads auch Zielgruppen erstellen, denen relevantere Inhalte basierend auf den Inisghts aus Analytics ausgespielt können werden. Mit diesem Ansatz sollen auch von Advertisern lange geforderte Optionen ermöglicht werden. Durch die Kombination von Web- und App-Interaktionen können etwa Conversions von YouTube Video-Views neben Conversions von Paid und organischen Channels – wie Search, E-Mail oder Social Media – betrachtet werden. Das hilft dabei, die Marketing-Maßnahmen holistisch zu betrachten.

Erste Erfolge mit dieser Kombination von Daten zeigten sich bereits bei Unternehmen, die die Web + App Property Updates in der Beta-Version getestet hatten. Jeff Kacmarek, Vice President von Domino’s Pizza of Canada, erklärt:

Linking the new Google Analytics to Google Ads enables us to optimize around the actions that matter most to our customers, regardless of how they interact with our brand.