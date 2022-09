Vor kurzem gab es Berichte darüber, dass der Shop Tab bei Instagram verschwinden soll. Jetzt experimentiert die Plattform mit einem Feed ohne den Tab. Dieser muss einem anderen Tab weichen.

Bei Instagram bahnen sich große Veränderungen an. Der E-Commerce- und Social-Commerce-Bereich soll sich grundlegend verändern. Denn der Shop Tab wird auf der Plattform womöglich verschwinden. Entsprechende Pläne, diesen Tab zu ersetzen und eine vereinfachte Shopping-Seite namens „Tab Lite“ einzuführen, wurden im Rahmen einer Publikation von The Information vor wenigen Wochen bekannt. Jetzt gibt Meta bekannt, dass erstmals ein Feed komplett ohne Shop Tab getestet wird. Die Shopping-Option wird in diesem Experiment zwischen andere Einstellungen verschoben.

Instagram bald ohne Shopping Tab? Commerce soll aber ein wichtiger Teil der Plattform bleiben

Erst im vergangenen Herbst launchte Meta Ads in Instagrams Shop Tab. Schon bald könnte dieser Tab aber der Vergangenheit angehören. Wie Mia Sato bei The Verge berichtet, läuft aktuell ein erster Test, in dem User den Shop Tab nicht mehr in ihrer Navigationsleiste sehen können. Stattdessen ist dort ein Notifications Tab zu sehen – und der Shopping-Bereich wurde in ein Untermenü neben die Einstellungen ausgelagert.

Instagram mit Ads im Shop Tab, der meist noch in der Navigationsleiste angezeigt wird, © Facebook

Meta-Sprecherin Anne Yeh bestätigt den gegenüber The Verge:

As part of our continued work to simplify your Instagram experience, we are testing a few changes to the main navigation bar at the bottom of the app with a small number of people.

Obwohl Instagram als Inspirationsplattform für Shopping-Vorgänge Popularität genießt, ist die Meta-Tochter noch nicht zu einer Commerce-Hochburg avanciert. Das Ausrollen diverser Funktionen – von Product Tags in Feed Posts bis hin zum Sreenshot-to-Shopping-Cart Feature – hat die Optionen für den Einkauf vervielfacht. Doch der Shopping Tab hat keinen durchschlagenden Erfolg verzeichnen können. Er soll künftig also weichen und an seiner statt könnte die Experience „Tab Lite“ eingeführt werden. Dennoch soll Shopping auf Instagram einen hohen Stellenwert behalten. Yeh erklärt:

Commerce remains important for Instagram as we continue to make it easier for people to discover and shop products throughout the app from feed, stories, reels and innovations like live shopping and drops.

Vor allem die Optionen, Produkte im Trendformat Reels zu präsentieren, dürften künftig auf den Meta-Plattformen an Relevanz gewinnen. Seit 2020 gibt es beispielsweise den Bereich Instagram Shopping auch in Reels.