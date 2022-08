Jetzt noch einfacher shoppen: Laut Social-Media-Experte Matt Navarra testet Instagram Beta ein neues Feature. Es erlaubt Usern interessante Produkte durch einen einfachen Screenshot direkt zur Wunschliste hinzuzufügen.

Erst im Juli dieses Jahres launchte Instagram neue Shop-Funktionen wie die Bezahlung via Direct Messages (nur in den USA verfügbar) oder das Tracking direkt im Nachrichten-Thread. Das Ziel: einen Rundumservice zu bieten, ohne die App verlassen zu müssen. Das ist nur logisch, bedenkt man, dass vor allem die jüngeren Nutzer:innen als erste Anlaufstelle Instagram und/oder TikTok nutzen, um nach Lokalen oder Produkten zu suchen, statt wie bisher Google Search oder Maps zu verwenden. Das bestätigte auch Prabhakar Raghavan, Senior Vice President bei Google auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.