Meta Manager Alexandru Voica und Social-Media-Experte Matt Navarra twittern die News: Nicht mehr nur verifizierte Instagram User können per Direct Link auf Produkte und Brands in Feed Posts hinweisen. Instagram fokussiert damit das eigene Ziel, die E-Commerce-Elemente der Plattform stärker zu pushen. Marken profitieren durch die Möglichkeit, eine größere Reichweite zu erlangen und Instagram kann das Verbraucher:innenverhalten mehr in Richtung E-Commerce bewegen. Das Social-Media-Unternehmen selbst gibt ebenfalls eine Erklärung ab, die auf TechCrunch veröffentlicht wurde.

Scored a new pair of earrings from a small business you love? Tag the product in your Feed post so your friends and followers can learn more about the earnings and shop them!! People come to Instagram to share and discover trends and inspiration. Product tagging will make it possible for anyone to support their favorite small businesses, share how they styled their looks along with the products they used, and more.