Berichten der New York Times zufolge plant Facebook, ein neues Newsletter Tool auf der Plattform einzuführen. Gegenüber dem Publisher sollen drei Facebook-nahe Insider erklärt haben, dass momentan an einer derartigen Funktion gearbeitet wird. Der Social-Riese wolle damit Journalist:innen und Autor:innen dabei unterstützen, mit ihren Inhalten Geld zu verdienen. Denn über den Newsletter sollen diese nicht nur mehr Reichweite auf Facebook aufbauen können. Auch ein bezahltes Abo-Modell ist in Planung. Die New York Times schreibt:

The product, which is still in its earliest stages, could be similar to those of other newsletter companies, according to the people, who spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to do so publicly. That could include features to help writers build their followers on Facebook and curate their email lists, the people said, as well as paid subscription tools to help journalists make money from their newsletters.