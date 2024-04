Die meistgesuchten Online Shops in Deutschland wurden in einer neuen Studie veröffentlicht. Die Analyse liefert aufschlussreiche Trends zum Online-Shopping-Verhalten in Deutschland und zeigt die Entwicklung der chinesischen Newcomer.

In einer aktuellen Analyse des Suchvolumens der 100 umsatzstärksten Online Shops in Deutschland hat die Digital-PR-Linkbuilding-Agentur Buzzlink in Kooperation mit Google Ads-Experte Aaron Kübler die 20 meistgesuchten Online Shops des Landes identifiziert. Die Grundlage der Untersuchung bildeten die Daten des EHI Retail Institute und der ecommerceDB, die für das Geschäftsjahr 2022 die 100 umsatzstärksten B2C Online Shops ausgewertet haben.

Ergänzt wurde die Liste um das neu hinzugekommene und schnell wachsende Online-Handelsunternehmen Temu. Mittels des Google Keyword Planers sowie der SEO Tools Ahrefs und Semrush wurde das Suchvolumen der letzten 30 Tage ermittelt (Stand 8. April 2024), um ein aktuelles Ranking der meistgesuchten Shops zu erstellen. Die Analyse zeigt, dass insgesamt rund 68 Millionen Suchanfragen pro Monat auf die 100 größten Online Shops in Deutschland entfallen.

Das sind die 20 meistgesuchten Online Shops

Amazon.de steht an der Spitze des Rankings mit 21,7 Millionen Suchanfragen im Monat, mehr als die Summe der Suchanfragen der Plätze 16 bis 100. Auffallend ist der Aufstieg der chinesischen Online-Handelsunternehmen Temu und SHEIN, die trotz ihrer noch jungen Präsenz in Deutschland bereits hohe Suchvolumina aufweisen und sich in den Top 10 platzieren. Temu, erst seit Frühling 2023 auf dem deutschen Markt, erreicht mit rund 1,9 Millionen Suchanfragen den 6. Platz, während SHEIN mit 1,47 Millionen Suchanfragen den 9. Platz einnimmt. Interessant ist zudem die Zusammensetzung der Top 20: Zwölf der gelisteten Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland, was die Stärke lokaler Marken unterstreicht. Darüber hinaus verfolgen zwölf der 20 Shops einen Multichannel-Ansatz und kombinieren Online-Präsenz mit stationären Filialen, was ihre Zugänglichkeit und Kund:innenbindung erhöht.

Platz 1: amazon.de (21.760.000 Suchanfragen)

Platz 2: mediamarkt.de (3.800.000 Suchanfragen)

Platz 3: ikea.com (3.560.000 Suchanfragen)

Platz 4: lidl.de (2.110.000 Suchanfragen)

Platz 5: bonprix.de (1.940.000 Suchanfragen)

Platz 6: temu.com (1.900.000 Suchanfragen)

Platz 7: otto.de (1.840.000 Suchanfragen)

Platz 8: zalando.de (1.590.000 Suchanfragen)

Platz 9: shein.com (1.470.000 Suchanfragen)

Platz 10: qvc.de (1.390.000 Suchanfragen)

Platz 11: decathlon.de (1.360.000 Suchanfragen)

Platz 12: kaufand.de (1.110.000 Suchanfragen)

Platz 13: obi.de (1.110.000 Suchanfragen)

Platz 14: tchibo.de (1.090.000 Suchanfragen)

Platz 15: apple.com (1.040.000 Suchanfragen)

Platz 16: nike.com (979.000 Suchanfragen)

Platz 17: dm.de (851.000 Suchanfragen)

Platz 18: saturn.de (787.000 Suchanfragen)

Platz 19: douglas.de (769.000 Suchanfragen)

Platz 20: breuninger.de (751.000 Suchanfragen)

Google Ads-Experte Aaron Kübler kommentierte die Ergebnisse mit einem Hinweis auf die Vormachtstellung von Amazon und den überraschenden Erfolg der chinesischen Anbieter:innen:

Es war absehbar, dass Amazon unser Ranking der meistgesuchten Online Shops in Deutschland anführen wird, aber dass die beiden chinesischen Onlinehändler Temu und SHEIN es nach nur so kurzer Zeit in die Top 10 schaffen würden, hätte ich nicht erwartet. Auch wenn das Suchvolumen nach den Shop-Namen ein gutes Indiz für die Kraft der Marken darstellt, dürfen wir nicht vergessen, dass Kunden bei Google nicht nur nach den Namen der Shops suchen, sondern auch nach den Produkten und Marken, die dort verkauft werden. Hier spielen Multi-Brand Online Shops wie MediaMarkt und Zalando sowie DTC-Brands mit starken Marken wie Apple und Nike ihre Stärken gegenüber den gehypten chinesischen Händlern aus.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass das Suchvolumen ein wichtiger Indikator für die Beliebtheit und Markenkraft von Online Shops ist und betonen die dynamischen Veränderungen in Deutschlands E-Commerce-Sektor. Online Shops und Suchplattformen erfahren durch den Einsatz von KI-Technologien eine signifikante Transformation. Google Shopping bietet beispielsweise immer mehr personalisierte Einkaufsfunktionen, die an Praktiken aus dem Social-Media-Bereich erinnern. Das virtuelle Anprobieren von Kleidungsstücken und das Bewerten von Produktvorschlägen personalisieren das Shopping Experience extrem. Amazon nutzt KI für kreative Produktbilder und -beschreibungen, was das Shopping-Erlebnis effizienter und ansprechender macht. Diese Entwicklungen, kombiniert mit dem Aufstieg des Social Commerce auf Plattformen wie TikTok und YouTube, signalisieren einen Wandel hin zu einem interaktiven, personalisierten und durch Social Media geprägten Einkaufserlebnis.